Ким: Линию фронта отодвинули, в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом

Ким заявил, что теперь у него будет время заняться наведением порядка в хозяйстве области Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

"Линию фронта отодвинули. По всем данным разведки, перехватов, они [российские военные] окопались, сидят в окопах, ничего не хотят, не понимают, где они, не понимают, кто по ним стреляет и что им делать. Побросали их командиры. Отстреливаются в любую сторону, кто бы ни подходил", – рассказал Ким.

По его словам, оккупанты перемещаются за Херсон, готовят там новую линию обороны.

"Это значит, что в ближайшем будущем Николаев должен быть тыловым городом, ведь никакого смысла военного нет что-то делать с нашим городом... Вариантов напасть на Николаев сегодня нет", – сказал Ким.

Глава ОГА заявил, что теперь у него будет время заняться наведением порядка в хозяйстве области. Он анонсировал переход на нормальный режим работы, возвращение к документообороту, в частности тылового обеспечения военных, усиление мер безопасности горожан и бизнеса.

Чиновник также предупредил, что мародеры, те "тыловые крысы, которые позволяют себе что-то своровать", пользуясь идущей войной, будут жестко наказаны. "Мы находимся в военном времени. Военные могут всяких подонков и расстрелять", – отметил Ким.

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