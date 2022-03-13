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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате бомбардировки российскими оккупантами Николаева погибло девять человек – Ким

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Ким сообщил об обстреле Николаева
Ким сообщил об обстреле Николаева
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

В результате обстрелов российскими оккупантами Николаева погибло девять человек. Об этом сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким в Facebook.

"Мрази! Девять человек погибло в результате бомбардировки мудаками. Николаев", – написал он.

https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/posts/334615462025775

Нацполиция Украины сообщила в Facebook, что авиаударам подверглись Николаев и Баштанка.

"Обстрелы произошли сегодня, 13 марта, утром. Вражеский военный самолет нанес авиаудар в областном центре, в результате чего были разрушены здания одного из цехов завода. В результате возник пожар, ликвидированный сотрудниками ГСЧС. В Баштанке авиаобстрел совершен по жилым домам. Количество пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/289166046686766

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Николаев, война России против Украины, бомбардировщики, Виталий Ким
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