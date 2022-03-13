В результате бомбардировки российскими оккупантами Николаева погибло девять человек – Ким

"Мрази! Девять человек погибло в результате бомбардировки мудаками. Николаев", – написал он.

Нацполиция Украины сообщила в Facebook, что авиаударам подверглись Николаев и Баштанка.

"Обстрелы произошли сегодня, 13 марта, утром. Вражеский военный самолет нанес авиаудар в областном центре, в результате чего были разрушены здания одного из цехов завода. В результате возник пожар, ликвидированный сотрудниками ГСЧС. В Баштанке авиаобстрел совершен по жилым домам. Количество пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

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