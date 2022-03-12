The Times назвала главу Николаевской ОГА Кима возможным преемником Зеленского

"Харизматичный губернатор Николаевской области Виталий Ким считается вероятным преемником президента Зеленского", – говорится в подписи к заглавному фото репортажа.

Скриншот: thetimes.co.uk

Журналисты отметили, что Ким ежедневно публикует видео о войне, "приправленные колючим юмором, высмеивающим русских".

В интервью The Times Ким заявил, что Николаев хочет, чтобы мир знал, что это очень хороший город с очень хорошими людьми. По окончанию войны Ким хочет, чтобы в город приезжали туристы – не русские с автоматами, а люди со всего мира.

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