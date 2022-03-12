The Times назвала главу Николаевской ОГА Кима возможным преемником Зеленского

"Харизматичный губернатор Николаевской области Виталий Ким считается вероятным преемником президента Зеленского", – говорится в подписи к заглавному фото репортажа.
Журналисты отметили, что Ким ежедневно публикует видео о войне, "приправленные колючим юмором, высмеивающим русских".
В интервью The Times Ким заявил, что Николаев хочет, чтобы мир знал, что это очень хороший город с очень хорошими людьми. По окончанию войны Ким хочет, чтобы в город приезжали туристы – не русские с автоматами, а люди со всего мира.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ким стал главой Николаевской ОГА в ноябре 2020 года. После начала полномасштабной войны России против Украины он обрел большую популярность среди пользователей сети благодаря своим видео в соцсетях, где с юмором рассказывает о ситуации в области. На момент публикации новости у Кима в Telegram было 648 тыс. подписчиков – больше, чем, например, у Офиса президента.