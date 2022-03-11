Николаев обстреляли, оккупанты били по гражданским объектам, в городе проблемы с электричеством – Ким

"Стреляют по городу мрази с северо-восточной стороны", – написал он в 20.07.

Позже глава ОГА проинформировал: оккупанты ведут беспорядочную стрельбу по гражданским объектам.

"Орки прикрывают свое перемещение", – отметил он и опубликовал перечень объектов, пострадавших от обстрелов. Согласно сообщению, снаряды попали в жилые дома, котельную, кафе, автомобиль.

По данным ОГА, в результате атаки один мужчина получил осколочное ранение.

Пресс-служба горсовета опубликовала фото и видео последствий обстрелов и сообщила: в ряд квартир попали осколки кассетных снарядов.

Ким после 22.00 проинформировал, что погибших в результате обстрела нет, но есть проблемы с электроснабжением.

"Мы работаем, восстанавливаем свет, электричество. Ну, засранцы обстреляли нас. Слава богу, без жертв. Все мы тут, все работаем. Расстроены, что по городу постреляли, будем сейчас соответственно реагировать", – сказал Ким.

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