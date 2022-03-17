В Киеве при обстреле погибла актриса Молодого театра Швец

Швец погибла во время обстрела ее жилого дома Фото: Молодий театр / Facebook

"Во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец", – говорится в сообщении.

Театральный критик Олег Вергелис пишет, что во время авиаудара пострадал сын артистки Александр.

Швец работала в театре с первых лет становления Молодежного, а впоследствии Молодого театра. Ее первое представление – "С весной я к тебе вернусь" режиссера Александра Заболотного – является и первым спектаклем Киевского молодежного театра, подчеркнул Вергелис.

Впоследствии она играла в спектаклях "Дума о любви", "Сирано де Бержерак" "Слово о полку Игореве", "Репортаж", "Маленькая футбольная команда", "Марат-Сад", "За двумя зайцами", "Диктатура совести". Последняя заметная работа Швец была в спектакле режиссера Андрея Белоуса "Очарованный".