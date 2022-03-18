Оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева, есть погибший

18 марта в 8.04 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме в Подольском районе столицы. На место происшествия прибыли пожарные. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание с первого по третий этаж.



По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы четыре человека. Один человек погиб.

В 09.14 пожар был ликвидирован, сообщили в ГСЧС.

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