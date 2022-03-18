Оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева, есть погибший

18 марта в 8.04 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме в Подольском районе столицы. На место происшествия прибыли пожарные. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание с первого по третий этаж.
По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы четыре человека. Один человек погиб.
В 09.14 пожар был ликвидирован, сообщили в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.
15 марта в результате обстрелов оккупантов было повреждено два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.
16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.