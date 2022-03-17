Из Мариуполя выехало 35 тыс. человек, подтвержденных данных по драматическому театру нет – советник мэра

Россияне частично контролируют некоторые районы Мариуполя и вывозят оттуда людей в РФ, отбирая у них украинские документы, рассказал советник мэра Фото: Maxar Technologies / EPA (14 марта)

"По эвакуации. Сегодня вышли практически остатки всех, кто смог. К сожалению, доступ в город закрыт. Пытались запустить в Мариуполь малые автобусы и машины без анонса – останавливают россияне на блокпостах в Мангуше и в районе села Рыбацкое. К сожалению, не получилось. Но есть еще пара идей, вместе с ВГА попытаемся реализовать", – написал он.

Он уточнил, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев. Население города составляет, по разным данным, 350–400 тыс. человек.

30,000 people managed to evacuate from besieged Mariupol, the city council informs. On day 16 of the blockade, more than 350,000 residents are still hiding in shelters and basements. #SaveMariupol



Photo: Simon Townsley for The Telegraph pic.twitter.com/UgZb0NQyCT — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 17, 2022

Кроме того, по словам Андрющенко, россияне проводят свою "эвакуацию" из временно контролируемых ими районов города.

"Людей грузят в автобусы, вывозят в Новоазовск без предупреждения и получения согласия, затем – фильтрационные мероприятия (обыск, досмотр, проверка телефонов), затем – в Таганрог и на поезд. В разные дальние города России. При этом украинские документы забирают, выдают что-то вроде справки и билет. Что дальше? По меньшей мере два года без возможности покинуть указанный город, работа по распределению и отсутствие документов", – написал советник мэра.

По ситуации в бомбоубежище драматического театра, на который россияне сбросили авиабомбу, никаких доказанных данных нет.

"К сожалению, тенденция "громко заявить" сохраняется. Настроение сдержанно-оптимистическое, но без подтверждения бросать в общество такие новости, по-моему, безответственно", – заявил Андрющенко, комментируя, вероятно, заявление нардепа Сергея Таруты, что бомбоубежище выдержало и люди в нем выжили.

Советник мэра рассказал, что на улицах Мариуполя продолжаются бои. "Сказать, что россияне контролируют большую часть города, – неверно. Они даже свою часть не контролируют, только зачищают наших мирных горожан", – написал он.

Андрющенко также предупредил о возможных провокациях: по его словам, староста Урзуфского округа Иван Топузов сотрудничает с оккупантами и вывез с базы полка "Азов" в Урзуфе остатки формы.

"Ждем новых видеопостановок зверств россиян, переодетых в форму "Азова", – сообщил Андрющенко.

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