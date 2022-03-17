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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Мариуполя выехало 35 тыс. человек, подтвержденных данных по драматическому театру нет – советник мэра

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Россияне частично контролируют некоторые районы Мариуполя и вывозят оттуда людей в РФ, отбирая у них украинские документы, рассказал советник мэра
Россияне частично контролируют некоторые районы Мариуполя и вывозят оттуда людей в РФ, отбирая у них украинские документы, рассказал советник мэра
Фото: Maxar Technologies / EPA (14 марта)

Доступ в Мариуполь для транспорта, который мог бы вывезти жителей города, по-прежнему закрыт, но из города смогли выехать около 35 тыс. его жителей. Об этом заявил 17 марта в Facebook советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По эвакуации. Сегодня вышли практически остатки всех, кто смог. К сожалению, доступ в город закрыт. Пытались запустить в Мариуполь малые автобусы и машины без анонса – останавливают россияне на блокпостах в Мангуше и в районе села Рыбацкое. К сожалению, не получилось. Но есть еще пара идей, вместе с ВГА попытаемся реализовать", – написал он.

Он уточнил, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев. Население города составляет, по разным данным, 350–400 тыс. человек.

Кроме того, по словам Андрющенко, россияне проводят свою "эвакуацию" из временно контролируемых ими районов города. 

"Людей грузят в автобусы, вывозят в Новоазовск без предупреждения и получения согласия, затем – фильтрационные мероприятия (обыск, досмотр, проверка телефонов), затем – в Таганрог и на поезд. В разные дальние города России. При этом украинские документы забирают, выдают что-то вроде справки и билет. Что дальше? По меньшей мере два года без возможности покинуть указанный город, работа по распределению и отсутствие документов", – написал советник мэра. 

По ситуации в бомбоубежище драматического театра, на который россияне сбросили авиабомбу, никаких доказанных данных нет.

"К сожалению, тенденция "громко заявить" сохраняется. Настроение сдержанно-оптимистическое, но без подтверждения бросать в общество такие новости, по-моему, безответственно", – заявил Андрющенко, комментируя, вероятно, заявление нардепа Сергея Таруты, что бомбоубежище выдержало и люди в нем выжили.  

Советник мэра рассказал, что на улицах Мариуполя продолжаются бои. "Сказать, что россияне контролируют большую часть города, – неверно. Они даже свою часть не контролируют, только зачищают наших мирных горожан", – написал он.

Андрющенко также предупредил о возможных провокациях: по его словам, староста Урзуфского округа Иван Топузов сотрудничает с оккупантами и вывез с базы полка "Азов" в Урзуфе остатки формы.

"Ждем новых видеопостановок зверств россиян, переодетых в форму "Азова", – сообщил Андрющенко. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=507417974234290&id=100048982762482

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. 

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания. По оценке горсовета, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Теги: захват, Мариуполь, провокации, полк Азов, эвакуация, обстрелы, война России против Украины, Урзуф, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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