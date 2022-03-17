Директор по персоналу "Азовстали": Нам нужен коридор, чтобы мы могли вывезти из Мариуполя женщин и детей

"Мы сформировали гуманитарный конвой, который уже несколько дней находится возле города Бердянск и не может доехать до Мариуполя – его не пускают оккупанты. В этом конвое – очень важные для города медикаменты, продукты питания, теплая одежда. Поэтому мы надеемся, что все-таки заработает гуманитарный коридор и нам дадут заехать в оккупированный город", – рассказал Голтвенко.
По его словам, бомбоубежища на комбинатах "Азовсталь" и ММК Ильича были открыты с первых дней войны.
"Мы сформировали запас продуктов питания, воды и медикаментов, которые снесли в хранилища. Но, к сожалению, мы не ожидали того, что 18 дней подряд Мариуполь будет в осаде", – пояснил он.
Директор по персоналу "Азовстали" отметил, что сейчас жители Мариуполя, которым удалось выбраться из города на собственных автомобилях, начали прибывать в Запорожье.
"Там сформирован гуманитарный штаб, где людям предоставляется жилье, теплые вещи, питание, медикаменты, психологическая и медицинская помощь. Всех сотрудников мы стараемся разместить на базах отдыха в Кривом Роге, Каменском и Покровске. Волонтеры собрали много помощи: я еще раз благодарю всех тех, кто помогает в это непростое время. Эта ситуация очень объединила всех жителей украинских городов", – акцентировал Голтвенко и подчеркнул, что "зеленый коридор" должен заработать.
"Нам нужен коридор, чтобы мы могли вывезти из Мариуполя женщин и детей. Я верю, что мы уехали из города временно. И обязательно вернемся, чтобы его построить", – резюмировал он.
Группа "Метинвест" уже создала 5,5 тыс. мест для временных переселенцев в городах присутствия. Люди получают теплые вещи, продукты питания, предметы обихода и гигиены, с переселенцами работают медики и психологи. Также в Запорожье создан гуманитарный штаб, где сортируется гуманитарная помощь, которая поступает в город из Европы, сообщили в компании.
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Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.