Директор по персоналу "Азовстали": Нам нужен коридор, чтобы мы могли вывезти из Мариуполя женщин и детей

"Мы сформировали гуманитарный конвой, который уже несколько дней находится возле города Бердянск и не может доехать до Мариуполя – его не пускают оккупанты. В этом конвое – очень важные для города медикаменты, продукты питания, теплая одежда. Поэтому мы надеемся, что все-таки заработает гуманитарный коридор и нам дадут заехать в оккупированный город", – рассказал Голтвенко.

По его словам, бомбоубежища на комбинатах "Азовсталь" и ММК Ильича были открыты с первых дней войны.

"Мы сформировали запас продуктов питания, воды и медикаментов, которые снесли в хранилища. Но, к сожалению, мы не ожидали того, что 18 дней подряд Мариуполь будет в осаде", – пояснил он.

Директор по персоналу "Азовстали" отметил, что сейчас жители Мариуполя, которым удалось выбраться из города на собственных автомобилях, начали прибывать в Запорожье.

"Там сформирован гуманитарный штаб, где людям предоставляется жилье, теплые вещи, питание, медикаменты, психологическая и медицинская помощь. Всех сотрудников мы стараемся разместить на базах отдыха в Кривом Роге, Каменском и Покровске. Волонтеры собрали много помощи: я еще раз благодарю всех тех, кто помогает в это непростое время. Эта ситуация очень объединила всех жителей украинских городов", – акцентировал Голтвенко и подчеркнул, что "зеленый коридор" должен заработать.

"Нам нужен коридор, чтобы мы могли вывезти из Мариуполя женщин и детей. Я верю, что мы уехали из города временно. И обязательно вернемся, чтобы его построить", – резюмировал он.

Группа "Метинвест" уже создала 5,5 тыс. мест для временных переселенцев в городах присутствия. Люди получают теплые вещи, продукты питания, предметы обихода и гигиены, с переселенцами работают медики и психологи. Также в Запорожье создан гуманитарный штаб, где сортируется гуманитарная помощь, которая поступает в город из Европы, сообщили в компании.

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