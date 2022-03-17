В Запорожье "Метинвест" может предоставить убежище для более чем 1000 человек

Сегодня ожидается, что в Запорожье прибудут еще несколько тысяч переселенцев из Мариуполя и других городов Фото: metinvest.media

“Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб. Пили дождевую воду. Варили ложку каши на всю семью”, – цитирует пресс-служба жительницу Мариуполя Ольгу.

Она отметила, что люди пытались выехать раньше, но оккупанты цинично нарушали договоренности и расстреливали "зеленые коридоры", окрестности города при этом полностью заминированы агрессором.

В Запорожье "Метинвест" может предоставить убежище для более чем тысячи человек, места для еще 2 тысяч обустраивают совместно с областными властями.

"Люди здесь обеспечены всем: у них есть продукты и теплая вода, есть возможность постирать вещи. Есть запас лекарств и врачи, которые осматривают в первую очередь детей", – рассказал глава Центра координации гуманитарной миссии "Метинвест" в Запорожье Александр Мироненко.

Сегодня ожидается, что в Запорожье прибудут еще несколько тысяч переселенцев из Мариуполя и других городов, временно оказавшихся в блокаде или под оккупацией российских войск.

Молодежная организация "Молодежь "Метинвеста" создала в Запорожье пункт сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев и нуждающихся. В Польше в координации с Фондом Рината Ахметова компания создала гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь европейцев. После сортировки эта помощь отправляется в гуманитарный центр в Запорожье. Первые 80 тонн помощи уже приехали в город, сообщили в пресс-службе.

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