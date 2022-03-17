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В Запорожье "Метинвест" может предоставить убежище для более чем 1000 человек

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Сегодня ожидается, что в Запорожье прибудут еще несколько тысяч переселенцев из Мариуполя и других городов
Сегодня ожидается, что в Запорожье прибудут еще несколько тысяч переселенцев из Мариуполя и других городов
Фото: metinvest.media

Вынужденных переселенцев из Мариуполя снабжают одеждой и едой, а также оказывают медицинскую помощь в Центре координации гуманитарной миссии компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в Запорожье. В город уже прибыли первые несколько тысяч жителей из блокадного города-героя Мариуполя, которые 20 дней жили в бомбоубежищах под постоянными обстрелами, отметили в пресс-службе "Метинвеста".

“Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб. Пили дождевую воду. Варили ложку каши на всю семью”, – цитирует пресс-служба жительницу Мариуполя Ольгу.

Она отметила, что люди пытались выехать раньше, но оккупанты цинично нарушали договоренности и расстреливали "зеленые коридоры", окрестности города при этом полностью заминированы агрессором.

В Запорожье "Метинвест" может предоставить убежище для более чем тысячи человек, места для еще 2 тысяч обустраивают совместно с областными властями.

"Люди здесь обеспечены всем: у них есть продукты и теплая вода, есть возможность постирать вещи. Есть запас лекарств и врачи, которые осматривают в первую очередь детей", – рассказал глава Центра координации гуманитарной миссии "Метинвест" в Запорожье Александр Мироненко.

Сегодня ожидается, что в Запорожье прибудут еще несколько тысяч переселенцев из Мариуполя и других городов, временно оказавшихся в блокаде или под оккупацией российских войск.

Молодежная организация "Молодежь "Метинвеста" создала в Запорожье пункт сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев и нуждающихся. В Польше в координации с Фондом Рината Ахметова компания создала гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь европейцев. После сортировки эта помощь отправляется в гуманитарный центр в Запорожье. Первые 80 тонн помощи уже приехали в город, сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Теги: Запорожье, Мариуполь, Метинвест, гуманитарная помощь
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