"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном

"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире! Обошел [Усаму] бен Ладена. Почему его никто не ...бнет? В башнях-близнецах не было такого количества маленьких детей и новорожденных, сколько сейчас под завалами взорванного драматического театра в Мариуполе", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Днем 16 марта оккупанты сбросили авиабомбу на Донецкий академический областной драматический театр, где, по данным местных властей, размещалось крупнейшее в городе убежище. Мариупольский горсовет сообщил, что там находилось более 1000 человек. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

17 марта нардеп Сергей Тарута сообщил, что люди, которые прятались в бомбоубежище в мариупольском драмтеатре, выжили.