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18 марта, 2022
 
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"Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео

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ТНМК песню "Мамо" написала год назад
ТНМК песню "Мамо" написала год назад
Фото: ТНМК / Facebook

Украинская группа ТНМК 18 марта на своем канале в YouTube презентовала песню "Мамо", которую записала вместе с украинским коллективом Kozak System. Песня посвящена освободительной войне украинцев против российских оккупантов – в ней поется об украинском солдате, который возвращается домой только на один день и обещает матери, что все будет хорошо.

Музыканты, говорится в анонсе, написали композицию год назад, не подозревая, насколько она будет актуальной спустя время.

ВИДЕО
Видео: ТНМК / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: агрессия, война России против Украины, ТНМК, Kozak System
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