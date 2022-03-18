  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео

ТНМК песню "Мамо" написала год назад
Фото: ТНМК / Facebook
Украинская группа ТНМК 18 марта на своем канале в YouTube презентовала песню "Мамо", которую записала вместе с украинским коллективом Kozak System. Песня посвящена освободительной войне украинцев против российских оккупантов – в ней поется об украинском солдате, который возвращается домой только на один день и обещает матери, что все будет хорошо.
Музыканты, говорится в анонсе, написали композицию год назад, не подозревая, насколько она будет актуальной спустя время.
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