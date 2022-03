  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео

В тексте также упоминается украинский президент Владимир Зеленский, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ти вже знаєш, що було з російським корабльом

Ну, і ти вже знаєш, що то буде з москальом

Баба Надя вже казала хто, куди і як…

І в Одесу не заходять орки, ну, ніяк.

Ти вже знаєш, що Супергерої наяву

То є хлопці і дівчата з наших ЗСУ.

Ти вже знаєш, що був Халк, той, що велетенський

А тепер Супергерой один,

той, що Зеленський.

Ти вже знаєш, шо цигани всі напоготові…

Як і фермерські трактори всі уже готові…

Вранці перекличка, чи то родич чи не родич

Вечір – заспокійливий відос – наш Арестович.

Ти вже знаєш, про протести говорити марно,

В них там черги, в них там всьо ващє не "шоколадно"

Мак, айкіа, кфс, нетфлікс, адідас…

Ще не всі там поняли, хто містер pidaras.

Ти вже знаєш, що нас всіх тут тупо нездолати,

Але будем дуже вдячні, як закриє небо НАТО.

Мріє про кінець війни в нас сім’я тут кожна.

Правило одне – забирати наше в нас не можна.

Знаєш вже про деруни ти всі ці пріколи.

Баскова і канделакі феєричні проколи

Скільки дочок буде звати Джевеліна,

А скільки синів хочуть вже від містер Кіма.

І поки в магазі десь закінчується макарон,

Фотосет в кабінеті замутив собі Макрон

Кажуть, база "бандер"наркоти стоїть у лузі,

Але то не наркота, то бандера-смузі.

Хоч війна нас роз’єднала, обіцянку дали ми одну:

На травневі на шашлик – зустрінемся в Криму.

See you, see you soon

See you, see you soon

Сію, сію, сію, сію насіння

See you, see you soon

