Премьер Польши: На ближайшем саммите НАТО официально предложим направить миротворческую миссию в Украину

"Это предложение сейчас обсуждаем везде, где это необходимо, и хорошо вписывается в график встреч лидеров Североатлантического альянса. На ближайшем саммите НАТО [инициатива о направлении миротворческой миссии в Украину] будет формально подана, но уже ранее министр обороны Мариуш Блащак обсуждал ее на встрече с главами минобороны стран НАТО", – сказал Моравецкий.

Контекст:

Внеочередной саммит НАТО, посвященный российскому вторжению в Украину, должен пройти 24 марта.

15 марта во время визита в Киев лидер правящей партии Польши, вице-премьер Ярослав Качиньский сказал, что в Украине необходимо развернуть миротворческую и гуманитарную миссию НАТО или других организаций, которая была бы "под вооруженной защитой". Политик сказал, что Украина сейчас защищает всю "евро-американскую цивилизацию", поэтому, по его мнению, "необходима готовность пойти на очевидный риск".

Против этого предложения уже выступила Германия.

В НАТО, куда входит 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.