Из-за российского вторжения свои дома покинули почти 10 млн украинцев – ООН

"В период с 9-го по 16 марта Международная организация по миграции провела репрезентативный опрос населения Украины, который имел целью получить начальные представления о внутренних перемещениях и потоках мобильности. […] Рабочая группа пришла к выводу, что данные, собранные МОМ, корректно отражают масштаб внутреннего перемещения в Украине – по подсчетам на 16 марта, в Украине насчитывалось 6,48 млн внутренне перемещенных лиц", – говорится в отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

По данным ООН, около 12 млн человек застряли в пострадавших от российского вторжения регионах и не могут выехать в безопасное место из-за повышенной опасности, разрушенных дорог и мостов, а также из-за недостатка информации о безопасных локациях и доступном жилье.

Кроме того, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала российского вторжения Украину покинули 3,2 млн человек. Таким образом, из-за нападения России свои дома покинули около 9,7 млн украинцев.

Агентство Associated Press отмечает, что всего за три недели размах гуманитарного кризиса, вызванного нападением РФ на Украину, достиг уровня Сирии, где свои дома были вынуждены покинуть около 13 млн человек.