Премьер Чехии: Сейчас в Чехии 270 тыс. беженцев. Мы на грани того, что можем "поглотить" без особых проблем

"Сейчас в Чехии находятся 270 тыс. человек, бежавших от войны. Надо признать, что мы на грани того, что можем "поглотить" без особых проблем", – сказал Фиала.
Специальные визы получили уже 180 тыс. граждан Украины. Премьер-министр заявил, что Чехия – одна из стран, которые лучше всего справляются с притоком беженцев. По его словам, страна запланировала изменения в законодательство, которые помогут урегулировать решение их проблем, в том числе образовательных, жилищных, вопросов трудоустройства, а также предоставления гуманитарной помощи в размере 5 тыс. чешских крон (около 6650 грн).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 марта Фиала вместе с коллегами из Польши, Чехии и Словении побывал в Киеве. Это был первый визит такого высокого уровня в Украину после нападения РФ. Он был согласован с лидерами Евросоюза и НАТО.
Чехия еще до начала полномасштабной агрессии Росиии, в январе 2022 года, предоставила Украине 4006 единиц артиллерийских боеприпасов. 26 февраля приняла решение предоставить также пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы на сумму €7,6 млн. 13 марта стало известно, что страна планирует предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму не менее $31,5 млн.
Президенты восьми стран Евросоюза поддержали скорое вступление Украины в ЕС, чешский президент – среди подписантов заявления.