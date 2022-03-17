Премьер Чехии: Сейчас в Чехии 270 тыс. беженцев. Мы на грани того, что можем "поглотить" без особых проблем

Петр Фиала рассказал, что Чехия – одна из стран, которые лучше всего справляются с притоком беженцев Фото: EPA

"Сейчас в Чехии находятся 270 тыс. человек, бежавших от войны. Надо признать, что мы на грани того, что можем "поглотить" без особых проблем", – сказал Фиала.

Специальные визы получили уже 180 тыс. граждан Украины. Премьер-министр заявил, что Чехия – одна из стран, которые лучше всего справляются с притоком беженцев. По его словам, страна запланировала изменения в законодательство, которые помогут урегулировать решение их проблем, в том числе образовательных, жилищных, вопросов трудоустройства, а также предоставления гуманитарной помощи в размере 5 тыс. чешских крон (около 6650 грн).

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