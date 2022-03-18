Норвегия готовится принять до 100 тыс. украинских беженцев

Стере заявил, что в случае прибытия 100 тыс. беженцев их придется размещать на спортивных аренах, складах и даже в палатках Фото: EPA

Премьер заявил, что если число прибывающих в Норвегию беженцев приблизится к самому высокому из этих прогнозов, то стране с населением 5,4 млн человек придется размещать беженцев на спортивных аренах, складах и даже в палатках.

Около 2 тыс. беженцев уже прибыли в Норвегию, и правительство заявило, что скоро примет еще 5250 человек, включая 2500 человек, бежавших в Молдову, и 550 человек, нуждающихся в медицинской помощи.

При этом премьер добавил, что Норвегия, которая граничит с Россией, планирует увеличить в этом году расходы на оборону и безопасность на 3,5 млрд норвежских крон ($398 млн) в связи с войной в Украине.

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