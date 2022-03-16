Королевская семья Бельгии предоставит убежище для украинских беженцев

Королевская семья решила предоставить две квартиры, в которых смогут разместиться три семьи беженцев. Эти дома королевский благотворительный фонд готовил для проживания бельгийских семей с низким уровнем доходов.

Квартиры для приема беженцев с Украины будут подготовлены к началу апреля, так как их нужно еще обставить и провести там небольшие ремонтные работы.

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