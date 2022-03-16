Королевская семья Бельгии предоставит убежище для украинских беженцев

Королевская семья решила предоставить две квартиры, в которых смогут разместиться три семьи беженцев. Эти дома королевский благотворительный фонд готовил для проживания бельгийских семей с низким уровнем доходов.
Квартиры для приема беженцев с Украины будут подготовлены к началу апреля, так как их нужно еще обставить и провести там небольшие ремонтные работы.
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По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули около 2,97 млн человек. Больше всего беженцев отправилось в Польшу, на 15 марта это 1,8 млн человек.
В пятерку стран, куда украинцы больше всего выезжают, входят также (данные на 14 марта) Румыния (453 тыс.), Молдова (337 тыс.), Венгрия (264 тыс.) и Словакия (213 тыс.). Часть беженцев отправилась на территорию страны-агрессора.