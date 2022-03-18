В Мариуполе продолжают разбирать завалы театра, информации о погибших нет, но есть тяжелораненый – горсовет

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

По данным горсовета, на момент бомбежки в театре находилось до 1 тыс. человек. Преимущественно это дети, женщины и пожилые люди, которые укрывались там в подвале от обстрелов агрессора, говорится в сообщении.

"Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в черте города разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно. В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали оказавшихся в ловушке мариупольцев. По предварительной информации, данных о погибших нет. Но есть информация об одном тяжелораненом человеке", – сообщили в горсовете.

Авторы релиза подчеркнули, что разбор завалов происходит "в меру возможности" и информация о пострадавших будет обновляться.

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