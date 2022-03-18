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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе продолжают разбирать завалы театра, информации о погибших нет, но есть тяжелораненый – горсовет

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Российские войска сбросили бомбу на театр в Мариуполе 16 марта
Российские войска сбросили бомбу на театр в Мариуполе 16 марта
Фото: ЕРА

В Мариуполе Донецкой области продолжают разбирать завалы драматического театра, попавшего под авиаудар российских оккупационных войск. Об этом пресс-служба Мариупольского городского совета проинформировала в Telegram 18 марта.

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

По данным горсовета, на момент бомбежки в театре находилось до 1 тыс. человек. Преимущественно это дети, женщины и пожилые люди, которые укрывались там в подвале от обстрелов агрессора, говорится в сообщении. 

"Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в черте города разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно. В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали оказавшихся в ловушке мариупольцев. По предварительной информации, данных о погибших нет. Но есть информация об одном тяжелораненом человеке", – сообщили в горсовете. 

Авторы релиза подчеркнули, что разбор завалов происходит "в меру возможности" и информация о пострадавших будет обновляться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. 

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания. По оценке горсовета, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Советник мэра Петр Андрущенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев. Население города составляет, по разным данным, 350–400 тыс. человек.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: театр, Мариуполь, бомбоубежище, горсовет, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие
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