Украина и Италия договорились вместе восстанавливать драматический театр в Мариуполе

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр Фото: EPA

Глава украинского Минкульта Александр Ткаченко пообщался 18 марта с итальянским коллегой Дарио Франческини.

"Совместными усилиями наших министерств в Украине и Италии будем восстанавливать Мариупольский драмтеатр сразу после победы Украины над российскими оккупантами", – отметил Ткаченко по результатам разговора.

Франческини заверил, что Италия полностью солидарна с Украиной, и предложил сотрудничество украинским творческим коллективам во время войны.

Также министры обсудили возможность привлечения опыта Италии в сохранении культурного наследия и учете культурных ценностей. Речь также шла об обмене опытом с итальянскими карабинерами.

Итальянский министр поддерживал установление культурного занавеса для россиян. Италия уже отказала россиянам в участии в Венецианском биеннале и Миланском триеннале. Вместо этого они предоставили дополнительные возможности для украинских художников выступать на этих форумах. Министры договорились о содействии гастролям украинских коллективов в Италии.

Кроме того, Ткаченко получил приглашение принять участие в официальной встрече министров культуры и медиа, которая состоится в конце марта в режиме онлайн.

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