Украина и Италия договорились вместе восстанавливать драматический театр в Мариуполе

Глава украинского Минкульта Александр Ткаченко пообщался 18 марта с итальянским коллегой Дарио Франческини.
"Совместными усилиями наших министерств в Украине и Италии будем восстанавливать Мариупольский драмтеатр сразу после победы Украины над российскими оккупантами", – отметил Ткаченко по результатам разговора.
Франческини заверил, что Италия полностью солидарна с Украиной, и предложил сотрудничество украинским творческим коллективам во время войны.
Также министры обсудили возможность привлечения опыта Италии в сохранении культурного наследия и учете культурных ценностей. Речь также шла об обмене опытом с итальянскими карабинерами.
Итальянский министр поддерживал установление культурного занавеса для россиян. Италия уже отказала россиянам в участии в Венецианском биеннале и Миланском триеннале. Вместо этого они предоставили дополнительные возможности для украинских художников выступать на этих форумах. Министры договорились о содействии гастролям украинских коллективов в Италии.
Кроме того, Ткаченко получил приглашение принять участие в официальной встрече министров культуры и медиа, которая состоится в конце марта в режиме онлайн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители.
Мариупольский горсовет сообщил, что в театре находилось более 1000 человек. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.
Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".
Нардеп Сергей Тарута заявил 17 марта, что бомбоубежище театра выдержало и люди в нем выжили, но в горсовете Мариуполя говорят, что подтвержденной информации о людях, бывших в театре, пока нет.