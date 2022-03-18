Италия готова восстановить разрушенный драматический театр в Мариуполе

"Италия готова восстановить Театр в Мариуполе. Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", – написал министр.
Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy— Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022
16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе были уничтожены драматический театр и здание бассейна "Нептун". В этих местах от постоянных обстрелов скрывались сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди.
Мариупольский горсовет сообщил, что в театре находилось более 1000 человек. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.
Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".
Нардеп Сергей Тарута заявил 17 марта, что бомбоубежище театра выдержало и люди в нем выжили, но в горсовете Мариуполя говорят, что подтвержденной информации о людях, бывших в театре, пока нет.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания. По оценке горсовета, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.