Италия готова восстановить разрушенный драматический театр в Мариуполе

Подтвержденной информации о людях, бывших в театре, пока нет Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Италия готова восстановить Театр в Мариуполе. Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", – написал министр.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy — Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе были уничтожены драматический театр и здание бассейна "Нептун". В этих местах от постоянных обстрелов скрывались сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

Мариупольский горсовет сообщил, что в театре находилось более 1000 человек. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

Нардеп Сергей Тарута заявил 17 марта, что бомбоубежище театра выдержало и люди в нем выжили, но в горсовете Мариуполя говорят, что подтвержденной информации о людях, бывших в театре, пока нет.