Восемь из девяти гумкоридоров сработали 17 марта – Верещук

"Из девяти запланированных гуманитарных коридоров сработало восемь", – сообщила она.

По словам Верещук, из осажденного Мариуполя Донецкой области смогли выехать почти 800 частных автомобилей, также люди покидали город пешком.

"По состоянию на сегодня в Запорожье уже доехали более 2 тыс. человек, но поток не останавливается. Для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске. Также завтра такие пункты начнут действовать в Мангуше. Всех людей, которые идут из Мариуполя пешком, из Мангуша будут довозить в Бердянск. Колонна автобусов с бензовозом, которая сегодня была отправлена из Запорожья в Бердянск, была остановлена на российском блокпосту в поселке Васильевка и продолжит движение только завтра утром", – рассказала Верещук.

Также 18 марта из Запорожья выедут 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев, сообщила министр.

В Киевской области из Бородянки 20 автобусов вывезли порядка 160 человек в Житомир, из села Шевченково и соседних сел в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных автомобилей – около 1150 человек. Также было доставлено 36 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов и медикаментов в населенные пункты под Киевом – Гостомель, Бучу, сел Семиполки, Маркивцы и Опанасов.

"Всего гуманитарными коридорами сегодня эвакуировано 3810 человек. Доставлено продовольствия и медикаментов около 40 тонн", – сообщила Верещук.

Не сработал гуманитарный коридор в Харьковской области.

"Из-за обстрелов не сработал коридор для гуманитарной помощи из Харькова до города Волчанск. Мы продолжаем работать над согласованием маршрутов для доставки гуманитарной помощи ко всем окруженным и заблокированным городам", – добавила министр.

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