Оккупанты обстреляли автобус, эвакуировавший жителей Попасной – глава ОГА

"Еще труднее, когда режим тишины отсутствует. Но сегодня эвакуационному автобусу удалось доехать до Попасной и спасти местных жителей, несколько дней живших в бомбоубежище", – написал Гайдай.
Автобусом людей доставили на один из железнодорожных вокзалов Донбасса, откуда они на поезде отправятся в западные регионы страны.
"Во время эвакуации россияне открыли огонь по автобусу, повредили дверь. Спасибо водителю и сопровождающим сотрудникам полиции за храбрость", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное
12 марта Гайдай заявлял, что около 70% территории Луганской области находится под временной оккупацией РФ.