Оккупанты обстреляли автобус, эвакуировавший жителей Попасной – глава ОГА

Из Попасной даже под огнем россиян удалось эвакуировать людей Фото: wikipedia.org (архив)

"Еще труднее, когда режим тишины отсутствует. Но сегодня эвакуационному автобусу удалось доехать до Попасной и спасти местных жителей, несколько дней живших в бомбоубежище", – написал Гайдай.

Автобусом людей доставили на один из железнодорожных вокзалов Донбасса, откуда они на поезде отправятся в западные регионы страны.

"Во время эвакуации россияне открыли огонь по автобусу, повредили дверь. Спасибо водителю и сопровождающим сотрудникам полиции за храбрость", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное