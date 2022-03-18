Замкомандира "Азова" Калина: Мы ждем прихода основных сил и деблокады города

"В городе продолжаются уличные бои. Вражеская авиация и артиллерия работают без остановки. Город сравнивают с землей. Орки расстреливают тех, кто был связан с армией, берут людей в заложники. В Мариуполе продолжают разбирать завалы в драматическом театре. Количество тех, кто погиб от циничного преступления РФ, до сих пор неизвестно. Оборонители города продолжают борьбу, мужественно держат оборону. В том числе воюют трофейным оружием. Мы ждем прихода основных сил и деблокады города. Ежесуточно украинскими военными уничтожается десяток бронетехники и много живой силы противника. Я хочу, чтобы вся Украина гордилась героической борьбой защитников города, рассказывала это по всему миру", – заявил Калина.
Он считает, что Мариуполь президент РФ Владимир Путин хочет захватить в том числе для того, чтобы скрыть количество жертв среди гражданского населения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания. По оценке горсовета, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Советник мэра Петр Андрущенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев. Население города составляет, по разным данным, 350–400 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.