Замкомандира "Азова" Калина: Мы ждем прихода основных сил и деблокады города

Святослав Паламар: Орки расстреливают тех, кто был связан с армией, берут людей в заложники Фото: АЗОВ – Маріуполь / Telegram

"В городе продолжаются уличные бои. Вражеская авиация и артиллерия работают без остановки. Город сравнивают с землей. Орки расстреливают тех, кто был связан с армией, берут людей в заложники. В Мариуполе продолжают разбирать завалы в драматическом театре. Количество тех, кто погиб от циничного преступления РФ, до сих пор неизвестно. Оборонители города продолжают борьбу, мужественно держат оборону. В том числе воюют трофейным оружием. Мы ждем прихода основных сил и деблокады города. Ежесуточно украинскими военными уничтожается десяток бронетехники и много живой силы противника. Я хочу, чтобы вся Украина гордилась героической борьбой защитников города, рассказывала это по всему миру", – заявил Калина.

Он считает, что Мариуполь президент РФ Владимир Путин хочет захватить в том числе для того, чтобы скрыть количество жертв среди гражданского населения.

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