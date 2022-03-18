Билецкий: Мариуполю не нужны бодрые брифинги или картинки в Facebook и Instagram. Мариуполю нужна деблокада!

Билецкий: У россиян нет ни представления о человечности, ни понимания, что такое правила ведения войны Скриншот: Андрій Білецький / Facebook

"Это обращение к мариупольцам, защитникам Мариуполя и всему миру! Мариуполь – это город, который не покорился России в 2014 году, который восемь лет был символом светлого и прекрасного украинского Донбасса, в противоположность российскому мордору. Сейчас Мариуполь за это уничтожают. Защитники Мариуполя сражаются не на грани, а за гранью человеческих возможностей. Азовцы, морские пехотинцы, Национальная гвардия Украины, многие другие подразделения творят чудеса. Фактически 3 тыс. бойцов приковали сейчас к себе 14-тысячную российскую группировку. Они сковали своими действиями более 10% всех оккупационных сил России в Украине. Это настоящие герои на уровне 300 спартанцев или казаков, прикрывавших казацкую армию в битве под Берестечком", – заявил он.

Билецкий подчеркнул, что сейчас российские оккупанты уничтожают Мариуполь, и он находится "не на грани, а за гранью гуманитарной катастрофы".

"У россиян нет ни представления о человечности, ни понимания, что такое правила ведения войны. Уничтожаются школы, уничтожаются больницы, уничтожаются детские сады. Дети погибают из-за нехватки воды в городе. Мариуполю сейчас не нужны бодрые брифинги или оптимистичные картинки в Facebook и Instagram. Мариуполю нужна деблокада! Надо спасти украинских героев, нужно спасти украинский город, нужно разблокировать Мариуполь! Каждый день ко мне обращаются сотни и сотни друзей из совершенно разных боевых подразделений. Все говорят одно и то же, и я передаю это своим братьям-азовцам, каждому защитнику Мариуполя: "Каждый день, выходя на боевую работу, мы думаем о вас, мы равняемся на вас, мы работаем по врагу ради вас! Вся армия готова идти на деблокаду. Ждем приказа. Слава Украине!" – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)