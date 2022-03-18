Билецкий: Мариуполю не нужны бодрые брифинги или картинки в Facebook и Instagram. Мариуполю нужна деблокада!

"Это обращение к мариупольцам, защитникам Мариуполя и всему миру! Мариуполь – это город, который не покорился России в 2014 году, который восемь лет был символом светлого и прекрасного украинского Донбасса, в противоположность российскому мордору. Сейчас Мариуполь за это уничтожают. Защитники Мариуполя сражаются не на грани, а за гранью человеческих возможностей. Азовцы, морские пехотинцы, Национальная гвардия Украины, многие другие подразделения творят чудеса. Фактически 3 тыс. бойцов приковали сейчас к себе 14-тысячную российскую группировку. Они сковали своими действиями более 10% всех оккупационных сил России в Украине. Это настоящие герои на уровне 300 спартанцев или казаков, прикрывавших казацкую армию в битве под Берестечком", – заявил он.
Билецкий подчеркнул, что сейчас российские оккупанты уничтожают Мариуполь, и он находится "не на грани, а за гранью гуманитарной катастрофы".
"У россиян нет ни представления о человечности, ни понимания, что такое правила ведения войны. Уничтожаются школы, уничтожаются больницы, уничтожаются детские сады. Дети погибают из-за нехватки воды в городе. Мариуполю сейчас не нужны бодрые брифинги или оптимистичные картинки в Facebook и Instagram. Мариуполю нужна деблокада! Надо спасти украинских героев, нужно спасти украинский город, нужно разблокировать Мариуполь! Каждый день ко мне обращаются сотни и сотни друзей из совершенно разных боевых подразделений. Все говорят одно и то же, и я передаю это своим братьям-азовцам, каждому защитнику Мариуполя: "Каждый день, выходя на боевую работу, мы думаем о вас, мы равняемся на вас, мы работаем по врагу ради вас! Вся армия готова идти на деблокаду. Ждем приказа. Слава Украине!" – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания. По оценке горсовета, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Советник мэра Петр Андрущенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев. Население города составляет, по разным данным, 350–400 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.