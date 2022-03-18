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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о встрече с Лавровым: Российская дипломатия находится примерно в таком же состоянии, как российские вооруженные силы

Кулеба: У нас не было каких-то завышенных ожиданий от этой встречи
Кулеба: У нас не было каких-то завышенных ожиданий от этой встречи
Фото: ЕРА

Российская дипломатия находится в таком же состоянии, как и вооруженные силы России. Об этом в опубликованном 18 марта интервью "Украинской правде" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У нас не было каких-то завышенных ожиданий от этой встречи. Единственное – что заранее попросил турецких коллег: "Организуйте протокольно таким образом, чтобы в начале не было никаких рукопожатий, приветствий и всех этих историй". Поэтому турки -- молодцы, протокольно хорошо все организовали. Первой зашла российская делегация, затем зашел я с [главой МИД Турции] Мевлютом [Чавушоглу]. О разговоре, скажем так, не могу пока вам многое рассказывать, еще нужно войну останавливать и переговоры продолжать. Но я доволен тем, как мы провели этот разговор", – сказал Кулеба.

По его словам, Чавушоглу видит потенциал для продолжения этих встреч.

"Я сказал, что с Лавровым я готов встречаться. Главное – чтобы он приезжал на эти встречи искать решения, а не просто говорить и повторять классические нарративы российской пропаганды. Но в общем, чтобы вы понимали, российская дипломатия находится примерно в таком состоянии, как российские вооруженные силы", – отметил глава МИД Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 марта Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье.

По итогам переговоров Кулеба заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований президента РФ Владимира Путина к Украине.

Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации Украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины.

Теги: Россия, Украина, Турция, Сергей Лавров, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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