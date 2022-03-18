Кулеба о встрече с Лавровым: Российская дипломатия находится примерно в таком же состоянии, как российские вооруженные силы

Кулеба: У нас не было каких-то завышенных ожиданий от этой встречи Фото: ЕРА

"У нас не было каких-то завышенных ожиданий от этой встречи. Единственное – что заранее попросил турецких коллег: "Организуйте протокольно таким образом, чтобы в начале не было никаких рукопожатий, приветствий и всех этих историй". Поэтому турки -- молодцы, протокольно хорошо все организовали. Первой зашла российская делегация, затем зашел я с [главой МИД Турции] Мевлютом [Чавушоглу]. О разговоре, скажем так, не могу пока вам многое рассказывать, еще нужно войну останавливать и переговоры продолжать. Но я доволен тем, как мы провели этот разговор", – сказал Кулеба.

По его словам, Чавушоглу видит потенциал для продолжения этих встреч.

"Я сказал, что с Лавровым я готов встречаться. Главное – чтобы он приезжал на эти встречи искать решения, а не просто говорить и повторять классические нарративы российской пропаганды. Но в общем, чтобы вы понимали, российская дипломатия находится примерно в таком состоянии, как российские вооруженные силы", – отметил глава МИД Украины.

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