Дунайская комиссия остановила полномочия России из-за нападения на Украину – Мининфраструктуры

Полномочия любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей отклоняются до восстановления мира, суверенитета и территориальной целостности Украины Фото: TheFlyingDutchman / "Википедия"

"Комиссия осудила нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины. На Россию возлагается ответственность за экономический ущерб в результате уменьшения грузооборота в дельте Дуная и в Черном море из-за военных опасностей", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению, полномочия любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей отклоняются до восстановления мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Представители России отстранены от работы всех заседаний Дунайской комиссии и ее рабочих органов. Граждане России будут уволены с дипломатической и административно-технических должностей секретариата Дунайской комиссии.

Предусматривается также обращение в комитет по пересмотру Белградской конвенции для поиска решений о том, может ли Россия как непридунайское государство быть и в дальнейшем стороной конвенции.

Против членства в Дунайской комиссии России как не придунайского государства украинская делегация выступала с 90-х годов, однако ее инициатива ранее не находила поддержки, отметили в Мининфраструктуры.





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