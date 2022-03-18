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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дунайская комиссия остановила полномочия России из-за нападения на Украину – Мининфраструктуры

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Полномочия любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей отклоняются до восстановления мира, суверенитета и территориальной целостности Украины
Полномочия любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей отклоняются до восстановления мира, суверенитета и территориальной целостности Украины
Фото: TheFlyingDutchman / "Википедия"

Постановлением Дунайской комиссии от 17 марта приостановлены полномочия России в ее составе, причиной стала военная агрессия против Украины с нарушением основных принципов Белградской конвенции. Постановление было принято на внеочередной сессии комиссии, сообщили в Telegram Министерства инфраструктуры Украины.

"Комиссия осудила нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины. На Россию возлагается ответственность за экономический ущерб в результате уменьшения грузооборота в дельте Дуная и в Черном море из-за военных опасностей", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению, полномочия любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей отклоняются до восстановления мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Представители России отстранены от работы всех заседаний Дунайской комиссии и ее рабочих органов. Граждане России будут уволены с дипломатической и административно-технических должностей секретариата Дунайской комиссии.

Предусматривается также обращение в комитет по пересмотру Белградской конвенции для поиска решений о том, может ли Россия как непридунайское государство быть и в дальнейшем стороной конвенции.

Против членства в Дунайской комиссии России как не придунайского государства украинская делегация выступала с 90-х годов, однако ее инициатива ранее не находила поддержки, отметили в Мининфраструктуры.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дунайская комиссия – международная межправительственная организация, она была создана в 1949 году для регулирования судоходства на Дунае, СССР и УССР были в числе основателей, в 1992 году Россия и Украина стали их правопреемницами.

Теги: Россия, Украина, Дунай, война России против Украины, Мининфраструктуры, судоходство
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