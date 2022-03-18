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В РФ заявили, что не допустят передачи Украине С-300 из других стран

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Украина может получить комплексы С-300 от Словакии
Украина может получить комплексы С-300 от Словакии
Фото: EPA

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью пропагандистам из RT заявил, что Москва не допустит передачи Украине от других стран систем противовоздушной обороны С-300. Российского министра цитирует "РИА Новости".

По его словам, "передача советских С-300 из других стран на Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого".

Также он добавил, что "Россия очень четко дала понять, что любые грузы, которые будут прибывать на территорию Украины и которые будут содержать вооружение, станут законной целью для России".

Контекст:

С-300 – это зенитно-ракетные комплексы, способные поражать различные цели на высотах до 75-200 км, в зависимости от типа применяемых элементов.

Вечером 16 марта телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что Словакия может предоставить Украине советские зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит взамен американские системы ПВО Patriot.

17 марта Словакия подтвердила, что готова предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300 Украине, если получит  "надлежащую замену" советским комплексам.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, Сергей Лавров, война, МИД России, война России против Украины, С-300
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