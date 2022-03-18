В РФ заявили, что не допустят передачи Украине С-300 из других стран

По его словам, "передача советских С-300 из других стран на Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого".
Также он добавил, что "Россия очень четко дала понять, что любые грузы, которые будут прибывать на территорию Украины и которые будут содержать вооружение, станут законной целью для России".
С-300 – это зенитно-ракетные комплексы, способные поражать различные цели на высотах до 75-200 км, в зависимости от типа применяемых элементов.
Вечером 16 марта телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что Словакия может предоставить Украине советские зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит взамен американские системы ПВО Patriot.
17 марта Словакия подтвердила, что готова предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300 Украине, если получит "надлежащую замену" советским комплексам.