В РФ заявили, что не допустят передачи Украине С-300 из других стран

По его словам, "передача советских С-300 из других стран на Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого".

Также он добавил, что "Россия очень четко дала понять, что любые грузы, которые будут прибывать на территорию Украины и которые будут содержать вооружение, станут законной целью для России".