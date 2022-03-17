В Словакии подтвердили, что изучают возможность передачи комплексов С-300 Украине

Надь, в частности, сказал, что передача С-300 Украине стала бы возможной, если бы Словакия получила "надлежащую замену" советским комплексам.
Глава словацкого минобороны подчеркнул, что не может просто передать С-300, оставив пробел в обороне Словакии. Он добавил, что Братислава также открыта для обсуждения соглашения, которое бы защитило страну от воздушных угроз.
При этом министр обороны США отказался ответить на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты предоставить Словакии системы ПВО. Ллойд заявил, что этот вопрос выходит за рамки США и должен решаться всеми союзниками по НАТО.
С начала российского вторжения украинские власти неоднократно призывали страны НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить средства ПВО, чтобы Вооруженные силы могли самостоятельно защитить украинские населенные пункты от авиаударов и ракетных атак со стороны РФ.
Вечером 16 марта телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что Словакия может предоставить Украине советские зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит взамен американские системы ПВО Patriot.