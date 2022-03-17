В Словакии подтвердили, что изучают возможность передачи комплексов С-300 Украине

Надь, в частности, сказал, что передача С-300 Украине стала бы возможной, если бы Словакия получила "надлежащую замену" советским комплексам.

Глава словацкого минобороны подчеркнул, что не может просто передать С-300, оставив пробел в обороне Словакии. Он добавил, что Братислава также открыта для обсуждения соглашения, которое бы защитило страну от воздушных угроз.

При этом министр обороны США отказался ответить на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты предоставить Словакии системы ПВО. Ллойд заявил, что этот вопрос выходит за рамки США и должен решаться всеми союзниками по НАТО.