Кулеба об отказе США передать Украине военные самолеты: Какой вам еще эскалации не хватает?

Кулеба (на фото): Непередача какого-то оружия, самолетов или чего-то еще, и является тем, что провоцирует Путина Фото: ЕРА

"Я категорически не воспринимаю аргумент о том, что не нужно что-то делать, потому что это приведет к дальнейшей эскалации. Куда уж больше? Какой вам еще эскалации не хватает? Я этот аргумент слышу от нескольких стран, но жестко с ним борюсь и отвергаю. Если бы не было войны, это была бы довольно сюрреалистическая история о том, как Украине самолеты передавали. Все напутано, очень много дипломатических маневров вокруг этого вопроса, но я могу прокомментировать эту историю так: [президент РФ Владимир] Путин очень хорошо чувствует страх. И ничто не провоцирует его больше, чем страх. Поэтому поворотным моментом, когда НАТО окажется под ударом, будет момент, когда он почувствует в НАТО страх, а не момент, когда какие-нибудь страны НАТО передадут нам самолеты", – сказал Кулеба.

По его словам, в сложившейся ситуации НАТО делает слишком мало как Альянс.

"Непередача какого-то оружия, самолетов или чего-то еще, и является тем, что провоцирует Путина", – отметил Кулеба.

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