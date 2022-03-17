Кулеба об отказе США передать Украине военные самолеты: Какой вам еще эскалации не хватает?

"Я категорически не воспринимаю аргумент о том, что не нужно что-то делать, потому что это приведет к дальнейшей эскалации. Куда уж больше? Какой вам еще эскалации не хватает? Я этот аргумент слышу от нескольких стран, но жестко с ним борюсь и отвергаю. Если бы не было войны, это была бы довольно сюрреалистическая история о том, как Украине самолеты передавали. Все напутано, очень много дипломатических маневров вокруг этого вопроса, но я могу прокомментировать эту историю так: [президент РФ Владимир] Путин очень хорошо чувствует страх. И ничто не провоцирует его больше, чем страх. Поэтому поворотным моментом, когда НАТО окажется под ударом, будет момент, когда он почувствует в НАТО страх, а не момент, когда какие-нибудь страны НАТО передадут нам самолеты", – сказал Кулеба.
По его словам, в сложившейся ситуации НАТО делает слишком мало как Альянс.
"Непередача какого-то оружия, самолетов или чего-то еще, и является тем, что провоцирует Путина", – отметил Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.
6 марта госсекретарь США сказал, что союзникам Соединенных Штатов по НАТО "дан зеленый свет" на передачу самолетов Украине.
8 марта Польша заявила, что готова передать все свои МиГ-29 в распоряжение правительства США для дальнейшей передачи Украине. Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса.
10 марта в Пентагоне окончательно заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.
По данным The Wall Street Journal, отправку польских самолетов в Украину запретил лично президент США Джо Байден.