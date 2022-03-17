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Байден проведет разговор с Си Цзиньпином о войне России против Украины – Псаки

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Байден поговорит с Си Цзиньпином завтра
Байден поговорит с Си Цзиньпином завтра
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден 18 марта проведет телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, опубликованном 17 марта.

По словам Псаки, этот разговор – часть постоянных усилий по поддержанию свободных линий коммуникации между США и КНР. 

"Лидеры обсудят вопросы регулирования соперничества между нашими странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", – заявила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали западные СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".

Китай всегда будет "хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане", заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в Украине Фань Сяньжун 14 марта. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Джен Псаки, война России против Украины
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