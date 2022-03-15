Китайские акции в Гонконге рекордно упали на фоне сообщений о возможной военной помощи от Китая России

"Опасения по поводу тесных отношений Пекина с Россией и возобновление регуляторных рисков спровоцировали панические продажи", – говорится в новости.
Так, индекс Hang Seng China Enterprises 14 марта закрылся с падением на 7,2%, что стало самым большим падением с ноября 2008 года. Индекс Hang Sang Tech упал на 11%, что стало его худшим падением с момента запуска индикатора в июле 2020 года.
Падение акций последовало за сообщением официальных лиц США о том, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи в войне в Украине.
Несмотря на то, что Китай опроверг это сообщение, трейдеры опасаются, что потенциальная инициатива Пекина может вызвать глобальную негативную реакцию против китайских компаний вплоть до санкций.
Кроме того, на ситуацию повлиял локдаун, вызванный COVID-19, в южном городе Шэньчжэнь, ключевом технологическом центре, и в северной провинции Цзилинь.
Китай считается стратегическим партнером Москвы, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали западные СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.
8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, он касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.
13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.
В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".
14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".