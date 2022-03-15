Китайские акции в Гонконге рекордно упали на фоне сообщений о возможной военной помощи от Китая России

Трейдеры опасаются, что помощь Китая РФ может вызвать глобальную негативную реакцию против китайских компаний вплоть до санкций Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Опасения по поводу тесных отношений Пекина с Россией и возобновление регуляторных рисков спровоцировали панические продажи", – говорится в новости.

Так, индекс Hang Seng China Enterprises 14 марта закрылся с падением на 7,2%, что стало самым большим падением с ноября 2008 года. Индекс Hang Sang Tech упал на 11%, что стало его худшим падением с момента запуска индикатора в июле 2020 года.

Падение акций последовало за сообщением официальных лиц США о том, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи в войне в Украине.

Несмотря на то, что Китай опроверг это сообщение, трейдеры опасаются, что потенциальная инициатива Пекина может вызвать глобальную негативную реакцию против китайских компаний вплоть до санкций.

Кроме того, на ситуацию повлиял локдаун, вызванный COVID-19, в южном городе Шэньчжэнь, ключевом технологическом центре, и в северной провинции Цзилинь.