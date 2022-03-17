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Китай – дружественное государство, и никогда не будет нападать на Украину – посол КНР в Украине

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Сяньжун пообещал, что Китай будет "поступать ответственно" по отношению к Украине
Сяньжун пообещал, что Китай будет "поступать ответственно" по отношению к Украине
Фото: loda.gov.ua

Китай всегда будет "хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане", заявил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун. Об этом он сказал 14 марта на встрече с начальником Львовской облгосадминистрации Максимом Козицким, сообщила пресс-служба ОГА.

Посол напомнил, что Китай направил украинскому народу гуманитарную помощь, и подчеркнул, что Китай и Украина – стратегические партнеры.

"Китай – дружественное государство для украинского народа. Я как посол могу с ответственностью сказать, что Китай всегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане. Мы всегда будем уважать ваше государство, развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды. Мы будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа... Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности, в экономическом направлении", – цитирует посла пресс-служба ОГА.

Сяньжун пообещал, что в нынешней ситуации, в которой оказалась Украина, Китай будет "поступать ответственно".

"Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит, и его силу", – добавил посол. 

Глава области поблагодарил посла за позицию поддержки Украины в ее борьбе с агрессором.

"Нам очень приятна ваша позиция. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали всем в Китае, что мы готовы к сотрудничеству. Война завершится, и мы будем восстанавливать свое государство. Поэтому приглашаем ваши предприятия к нам в Украину. Спасибо за гуманитарную помощь и поддержку. Держитесь этой позиции, это может стать мостиком дружбы во веки. Мы не хотим воевать, хотим быть хозяевами на своей земле и жить в мире с партнерами, готовыми сотрудничать с нами", – сказал Козицкий.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали западные СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, он касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".

Теги: Китай, посольство, КНР, Львовская ОГА, Максим Козицкий, посол
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