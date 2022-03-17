Китай – дружественное государство, и никогда не будет нападать на Украину – посол КНР в Украине

Посол напомнил, что Китай направил украинскому народу гуманитарную помощь, и подчеркнул, что Китай и Украина – стратегические партнеры.

"Китай – дружественное государство для украинского народа. Я как посол могу с ответственностью сказать, что Китай всегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане. Мы всегда будем уважать ваше государство, развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды. Мы будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа... Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности, в экономическом направлении", – цитирует посла пресс-служба ОГА.

Сяньжун пообещал, что в нынешней ситуации, в которой оказалась Украина, Китай будет "поступать ответственно".

"Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит, и его силу", – добавил посол.

Глава области поблагодарил посла за позицию поддержки Украины в ее борьбе с агрессором.

"Нам очень приятна ваша позиция. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали всем в Китае, что мы готовы к сотрудничеству. Война завершится, и мы будем восстанавливать свое государство. Поэтому приглашаем ваши предприятия к нам в Украину. Спасибо за гуманитарную помощь и поддержку. Держитесь этой позиции, это может стать мостиком дружбы во веки. Мы не хотим воевать, хотим быть хозяевами на своей земле и жить в мире с партнерами, готовыми сотрудничать с нами", – сказал Козицкий.