Словакия предварительно согласилась передать Украине ЗРК С-300 – CNN

По данным собеседников CNN, нерешенным остается вопрос замены зенитно-ракетных комплексов, которые Словакия готова отдать Украине.

Предполагается, что страна получит американские системы ПВО Patriot (о намерении перебросить Patriot в Словакию также заявляли Германия и Нидерланды). Однако для интеграции новых комплексов в систему обороны и обучение персонала может потребоваться время.

По данным CNN, Госдепартамент США также изучает информацию о том, какие еще страны имеют на вооружении С-300 и можно ли передать их Украине.

В частности, похожие комплексы используют Болгария и Греция. При этом греческие С-300 – более современные, поэтому может понадобиться дополнительное время для обучения персонала.

Госдепартамент США и посольство Словакии в Вашингтоне отказались комментировать информацию о возможной передаче зенитно-ракетных комплексов Украине.