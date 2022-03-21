Турция озвучила требования РФ к Украине и заявила, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским

По словам спикера президента Турции, Путин (на фото) не готов к прямым переговорам с Зеленским Фото: EPA

По словам Калина, в разговорах с Зеленским и Путиным Эрдоган высказал свое предложение прекратить войну и провести встречу двух лидеров в Турции. И если Зеленский готов к этому, то Путин считает, что стороны пока не достигли общего видения, чтобы проводить переговоры на уровне глав государств.

По его словам, Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил шесть требований к Украине:

нейтралитет Украины и отказ от будущего вступления в НАТО;

демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели;

"денацификация";

отмена "помех" для широкого употребления русского языка;

признание "ДНР" и "ЛНР";

признание аннексированного Крыма территорией России.

Как сообщил Калин, украинская делегация обсуждала первые четыре пункта с россиянами, но пятый и шестой – неприемлемы для Украины и международного сообщества. Их обсуждение может пройти только между лидерами стран и после того, как будут достигнуты договоренности по первых четырем.

Кроме того, он добавил, что РФ пытается вести переговоры с позиции силы, но "не стоит забывать, что продолжение войны прежде всего ударит по армии и экономике России".

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