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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция озвучила требования РФ к Украине и заявила, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским

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По словам спикера президента Турции, Путин (на фото) не готов к прямым переговорам с Зеленским
По словам спикера президента Турции, Путин (на фото) не готов к прямым переговорам с Зеленским
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган передал российскому лидеру Владимиру Путину предложение о встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако Путин такого желания пока не проявляет, сообщил 19 марта спикер администрации президента Турции Ибрагим Калин. Его цитируют Hürriyet и Anadolu.

По словам Калина, в разговорах с Зеленским и Путиным Эрдоган высказал свое предложение прекратить войну и провести встречу двух лидеров в Турции. И если Зеленский готов к этому, то Путин считает, что стороны пока не достигли общего видения, чтобы проводить переговоры на уровне глав государств.

По его словам, Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил шесть требований к Украине:

  • нейтралитет Украины и отказ от будущего вступления в НАТО;
  • демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели;
  • "денацификация";
  • отмена "помех" для широкого употребления русского языка;
  • признание "ДНР" и "ЛНР";
  • признание аннексированного Крыма территорией России.

Как сообщил Калин, украинская делегация обсуждала первые четыре пункта с россиянами, но пятый и шестой – неприемлемы для Украины и международного сообщества. Их обсуждение может пройти только между лидерами стран и после того, как будут достигнуты договоренности по первых четырем.

Кроме того, он добавил, что РФ пытается вести переговоры с позиции силы, но "не стоит забывать, что продолжение войны прежде всего ударит по армии и экономике России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".

Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования. По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Украинская сторона настаивает на личной встрече Зеленского и Путина. Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".

17 марта "президент Беларуси" Александр Лукашенко заявил, что российская делегация на переговорах с украинской пытается договориться о превращении Украины фактически во вторую Беларусь "с определенными нюансами".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, война, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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