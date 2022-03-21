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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Правильное место, чтобы найти мир". Зеленский назвал Иерусалим возможным место переговоров с РФ

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Зеленский: Президент Украины, которую в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так
Зеленский: Президент Украины, которую в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры с РФ о прекращении войны можно провести в Иерусалиме. Об этом он сказал в ночном обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

"У Израиля есть свои интересы, стратегия защиты своих граждан. Мы это понимаем. Премьер-министр Израиля [Нафтали] Беннет пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны. За каждое усилие. Чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы обрести мир. Если это возможно", – отметил он.

Зеленский рассказал, что 20 марта выступал в Кнессете и это впервые в истории президент иностранного государства выступал в израильском парламенте по видеосвязи.

"Президент Украины, которую в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так", – отметил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Об Израиле как площадке для переговоров Зеленский говорит не первый раз. 12 марта он заявлял, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могли бы пройти в этой стране

14 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Израиль согласился быть посредником в "поиске мира" и завершении войны России против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, война, Иерусалим, переговоры, война России против Украины, Нафтали Беннет
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