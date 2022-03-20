Зеленский в обращении к народу Израиля: Украинцы сделали свой выбор: 80 лет назад спасали евреев. Теперь такой выбор есть и у вас

Зеленский: Я уверен, что каждое слово моего обращение отзывается в ваших сердцах болью, потому что вы чувствуете, о чем я говорю Фото: president.gov.ua

"Украинское и еврейское общества всегда были и, я уверен, будут очень переплетенными, очень близкими. Всегда будут жить рядом и будут вместе чувствовать и радость, и боль. Поэтому хочу напомнить вам слова одной киевлянки, которую вы очень хорошо знаете, слова Голды Меир. Они очень известны, их слышал, наверное, каждый еврей и многие украинцы. И точно не меньше россиян слышали эти слова: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса", – сказал президент.

Он заявил, что дата полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля – дважды вошла в историю как трагическая.

"24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии – партия, которая унесла миллионы жизней, уничтожила целые страны, пыталась убить народы. Через 102 года, 24 февраля, был отдан преступный приказ о начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Вторжения, которое забрало уже тысячи жизней, миллионы людей оставило без дома, сделало из изгнанниками... Наши люди сейчас разбросаны по миру, они ищут безопасности, ищут, как остаться в мире, как когда-то искали и вы", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что произошло именно вторжение РФ в Украину, а не "военная операция", как это преподносят в Москве.

"Это масштабная и подлая война, направленная на уничтожение нашего народа, уничтожение наших детей, наших семей, нашего государства, наших городов, общин, нашей культуры и всего, что делает украинцев украинцами. Всего, что российские войска сейчас разрушают. Сознательно, на глазах всего мира. Именно поэтому я имею право на это сравнение и эту параллель вашей истории и нашей истории. Нашей войны за свое выживание и Второй мировой войны. Послушайте, что говорит Кремль. Там звучат даже термины, которые звучали тогда. И это трагедия. Когда нацистская партия шла по Европе и хотела уничтожить все и всех, хотела покорить народы и не оставить от нас, от вас ничего – даже имени и следа. Они называли это "окончательным решением еврейского вопроса". Вы это помните и никогда не забудете. Но послушайте, что сейчас звучит в Москве, как там снова говорят эти слова. "Окончательное решение", но уже в отношении нас, "украинского вопроса". Это прозвучало открыто. Это трагедия", – сказал президент.

Он подчеркнул, что об этом в РФ говорили открыто и это публиковалось в российской прессе.

"Москва так и говорит: без войны против нас они не смогли бы обеспечить окончательное решение якобы для своей безопасности. Так же, как это говорили 80 лет назад", – сказал глава государства.

Он напомнил об ударах российских ракет по Бабьему Яру в Киеве, а также по Умани Черкасской области, куда ежегодно съезжаются тысячи паломников-хасидов.

"Я уверен, что каждое слово моего обращения отзывается в ваших сердцах болью, потому что вы чувствуете, о чем я говорю. Но можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру, ко многим странам о помощи. К вам обращаемся за помощью, даже за элементарными визами. Что это? Безразличие, расчет или посредничество без избрания стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. Отмечу только одно: безразличие убивает, расчеты часто ошибочны, а посредничество может быть между государствами. Но не между добром и злом. Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона – она самая лучшая. Она мощная. Каждый знает, что ваше оружие – сильное. Каждый знает, что вы молодцы. Вы умеете отстаивать свои интересы, интересы своего народа", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Израиль может помочь защитить "нашу жизнь, жизнь украинцев, жизнь украинских евреев".

"Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие. Или почему Израиль не ввел мощные санкции против России, почему не оказывает давление на российский бизнес. Но ответ все равно выбирать вам, уважаемые братья и сестры. И вам с этим ответом потом жить, народ Израиля. Украинцы сделали свой выбор: 80 лет тому назад спасали евреев. И поэтому среди нас есть Праведники народов мира. Народ Израиля! Теперь и у вас есть такой выбор", – сказал он.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube