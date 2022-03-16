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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Израильские врачи-волонтеры начали оказывать помощь беженцам на всех переходах Украины с Молдовой

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Марк Невяжский (слева) и Роман Гольдман на границе Украины и Молдовы организовали медпомощь для беженцев
Марк Невяжский (слева) и Роман Гольдман на границе Украины и Молдовы организовали медпомощь для беженцев
Фото предоставлено Романом Гольдманом

Из Украины выезжает большое количество людей с хроническими заболеваниями, которым необходима медицинская помощь. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказал один из организаторов гуманитарного проекта, израильский специалист области пациент-менеджмента, представитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

По его словам, с 13 марта израильские медики начали разворачивать пункты медицинской помощи на всех пограничных переходах, через которые выезжают беженцы из Украины в Молдову. Терапевты, травматологи, урологи, гинекологи и другие специалисты опрашивают и осматривают людей. Как пояснил Гольдман, это частная инициатива. Врачи сами отозвались оказывать помощь. Их поддержали Первый медицинский центр Тель-Авива и UIIA (Украинско-израильская независимая ассоциация).

Фото предоставлено Романом Гольдманом
Израильские врачи оказывают помощь беженцам из Украины. Фото: Иланит Тургеман

Израильские врачи также привезли 10 тонн гуманитарной помощи, медикаментов, перевязочных материалов, оборудования, которые могут понадобиться для лечения людей.

"Миллионы мирных жителей Украины стали беженцами и пересекают границы сопредельных государств. Все эти люди нуждаются в качественной медицинской помощи. Почти все они находятся в состоянии глубокого психологического шока. У многих, побывавших под ракетным и артиллеристским огнем, выражены проявления посттравматического синдрома. Пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе онкологическими, остались без регулярной медицинской помощи и доступа к жизненно важным медикаментам. Большинство детей страдают от переохлаждения и воспалительных заболеваний, есть случаи обморожения. Крайне напряженной остается эпидемиологическая ситуация, особенно в вопросах возникновения и распространения особо опасных инфекций", – рассказал Гольдман.

Фото предоставлено Романом Гольдманом
Гольдман: Почти все беженцы находятся в состоянии глубокого психологического шока. Фото: Иланит Тургеман

Врачи осматривают людей, дают рекомендации и назначают лечение. Если кому-то нужна экстренная помощь, врачи направляют людей в больницы Молдовы – такая договоренность достигнута с властями страны.

"В это время войны и гуманитарной катастрофы мы как евреи не можем быть равнодушными, глядя на бомбардировки мирной нации, на женщин и детей, которые бегут спасая свою жизнь. Мы останемся здесь и будем оказывать помощь любым способом! Продолжать привозить врачей из Израиля, закупать спасающие жизни медикаменты, медицинское оборудование и гуманитарную помощь для наших братьев из Украины", – сказал представитель UIIA Марк Невяжский.

Фото предоставлено Романом Гольдманом
Фото предоставлено Романом Гольдманом. Фото: Иланит Тургеман

Гольдман сообщил, что на 16 марта на границе Украины и Молдовы работает 50 израильских врачей.

"Сроки их пребывания не ограничены. Мы пробудем здесь до тех пор, пока нужна наша помощь. Я призываю медиков Европы и всего мира, всех неравнодушных людей присоединиться к нам в деле оказания медицинской помощи мирным людям, страдающим от этой чудовищной войны", – подчеркнул Гольдман.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 12.00 15 марта Украину покинули 2,97 млн человек.

Больше всего беженцев приняла Польша – это 1,8 млн человек. В пятерке стран, куда украинцы выезжают, входят (данные на 14 марта) Румыния (453 тыс.), Молдова (337 тыс.), Венгрия (264 тыс.) и Словакия (213 тыс.).

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Израиль, Польша, медицина, война, беженцы, помощь, Тель-Авив, война России против Украины, Роман Гольдман, травмы
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