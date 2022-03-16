Глава Львовской ОВА обратился к международным гуманитарным организациям: Где Красный Крест, ООН и ОБСЕ?

С начала полномасштабного вторжения России почти миллион человек пересекли границу с Польшей через Львовскую область, а около 400 тысяч переселенцев расселены во Львове и области Фото: Максим Козицький / Facebook

"Где такие организации, как Красный Крест, ООН, ОБСЕ, Совет Европы? Я не вижу никакой организации, которая регулярно оказывала бы помощь в горячих точках или здесь, в тылу. Где европейские и мировые организации, помогающие беженцам и обеспечивающие работу гуманитарных конвоев? Львовская ОВА готова координировать их деятельность и обеспечить помощников, которые подскажут специфику логистики или помогут с другими вопросами. Мы готовы предоставить жилье, транспорт, питание", – отметил глава областной военной администрации.

Козицкий сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России почти 1 млн человек пересекли границу с Польшей через Львовскую область, а около 400 тыс. переселенцев расселены во Львове и области. Вместе с ГСЧС областная администрация развернула 80 палаток для обогрева и столько же пунктов раздачи пищи. Каждый день Львовская ОВА, местные предприниматели и волонтеры готовят 25 тыс. порций обедов и завтраков. В каждом районе области развернуты гуманитарные штабы. На главном железнодорожном вокзале Львова работает штаб медико-психологической помощи для внутренне перемещенных лиц.

Львовская область также превратилась в гуманитарный хаб между Европой и регионами Украины, где продолжаются боевые действия. В области транспортируют, формируют и передают тонны помощи в другие регионы.

Хорошим примером помощи и сотрудничества Козицкий назвал развертывание международной гуманитарной организацией "Сумка самаритянина" госпиталя для лечения внутренне перемещенных лиц и военных.

Комиссар ЕС пообещал пообщаться по этому поводу с президентом Красного Креста, а также проработать возможность активизации работы в Украине и Львовской области других гуманитарных миссий.



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