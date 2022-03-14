На Волыни сейчас есть около 5 тыс. мест для переселенцев – глава ОВА

На Волыни проживает 13 тыс. вынужденно эвакуированных из других областей Фото: zoda.gov.ua

Он отметил, что для поиска временного жилья или для его предоставления вынужденно эвакуированным можно обращаться по номеру горячей линии: 066 657 09 15; 0332 778 211.

Сейчас на Волыни проживает 13 тыс. вынужденно эвакуированных из других областей. Всего с 24 февраля сюда прибыло 17,5 тыс. эвакуированных лиц.

"Большинство из них использует нашу область как транзитную. С начала войны через местные пункты пропуска за границу выехали 265 тыс. украинцев", – рассказал Погуляйко.

По его словам, в Волынской области на 14 марта ситуация остается контролируемой и спокойной. Граница целая, объекты критической инфраструктуры работают. Постепенно возвращаются к работе предприниматели и бизнес, сообщил глава ОВА.

"С сегодняшнего дня начинается возобновление образовательного процесса. В частности, районным администрациям, городским, сельским и поселковым председателям поручено организовать обучение с использованием дистанционных технологий. Будут привлекать к этому и детей внутренне перемещенных семей и временно находящихся за пределами страны", – отметил он.

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