В Луцке создали катапульту для метания "коктейлей Молотова". Назвали "ДжаВолына"

"ДжаВолына". Когда не спится. Она работает", – прокомментировал он действие катапульты.

Как показано на видео, пуск оказался удачным – коктейль полетел далеко и попал цель.

В комментариях к посту Цапюк отметил, что будет работать над тем, чтобы "ДжаВолына" выпускала более мощный заряд. В случае необходимости разработчик готов перейти на серийный выпуск таких катапульт.

"Коктейль Молотова" представляет собой бутылку с зажигательной смесью, он применяются главным образом против автомобилей и бронетехники. При броске основной целью является попадание горящей жидкости в моторное отделение. Обычная конструкция коктейля состоит из стеклянной бутылки, содержащей горючую жидкость, и запала.

Состав горючей смеси – две трети бензина и одна треть смазки. Примеси: серебрянка (повышает температуру горения), пенопласт (лучше растворить в ацетоне и вливать в бутылку). Бутылку заполняют готовой смесью на две трети. Для гнета нужно использовать 50 см ткани (хлопок), которую плотно утрамбовывают в горловину бутылки, чтобы коктейль не разлился.