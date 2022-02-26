В партии "УДАР Виталия Кличко" напомнили рецепт "коктейля Молотова". Инфографика

Угостим захватчика украинским коктейлем!" – обратились представители политсилы к украинцам. В партии советуют использовать бутылки с толстым стеклом.

Состав горючей смеси – две трети бензина и одна треть смазки. Примеси: серебрянка (повышает температуру горения), пенопласт (лучше растворить в ацетоне и вливать в бутылку). Бутылку заполняют готовой смесью на две трети. Для гнета нужно использовать 50 см. ткани (хлопок), которую плотно утрамбовывают в горловину бутылки, чтобы не разился коктейль.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненных есть дети.

Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным ОП и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.

Вечером Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день. Утром в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.