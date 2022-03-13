В сети запустили онлайн-портал "Прихисток" для поиска или предоставления жилья беженцам и переселенцам

"Для кого-то украинцы – беженцы. Но для нас – свои. Поэтому мы становимся их новыми стенами и потолками с помощью удобной онлайн-платформы "Прихисток". Проект объединяет людей из всех уголков страны: тех, кто вынужденно покидает свои дома, и тех, кто открывает для них свои двери. Каждое предложение важно! Спасая своих, ты вносишь вклад в общую борьбу. С твоей помощью украинцы не будут стоять в изнурительных очередях на границе, не будут выезжать в неизвестные им страны и не будут чувствовать себя растерянно из-за нового языка, менталитета. Создание объявления о свободном доме, квартире, комнате или другом комфортном для проживания помещении занимает всего несколько минут. Однако сохраняет много времени тем, кто ищет убежища", – отметили инициаторы проекта.

Они отметили, что украинцы, которые ищут жилье, легко могут создать заявку на сайте, место им будет предоставляться бесплатно или цена будет эквивалентна стоимости коммунальных услуг.

"Мы призываем всех, кто сейчас находится в опасности, воспользоваться возможностью и обезопасить себя и своих родных. Распространяй информацию о проекте в социальных сетях и помогай тем, кто не может самостоятельно создать заявку или объявление. Сейчас нет чужих, кроме врага. Приюти своих!" – призвали авторы.

Подробности можно узнать на сайте prykhystok.in.ua и в Facebook.

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