ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В сети запустили онлайн-портал "Прихисток" для поиска или предоставления жилья беженцам и переселенцам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Создание объявления занимает всего несколько минут, подчеркнули инициаторы проекта
Создание объявления занимает всего несколько минут, подчеркнули инициаторы проекта
Фото: depositphotos.com

Украинцы, которые ищут жилье, могут найти его через специально созданный для переселенцев и беженцев сайт, место им будет предоставляться бесплатно или цена будет эквивалентна стоимости коммунальных услуг. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе проекта.

"Для кого-то украинцы – беженцы. Но для нас – свои. Поэтому мы становимся их новыми стенами и потолками с помощью удобной онлайн-платформы "Прихисток". Проект объединяет людей из всех уголков страны: тех, кто вынужденно покидает свои дома, и тех, кто открывает для них свои двери. Каждое предложение важно! Спасая своих, ты вносишь вклад в общую борьбу. С твоей помощью украинцы не будут стоять в изнурительных очередях на границе, не будут выезжать в неизвестные им страны и не будут чувствовать себя растерянно из-за нового языка, менталитета. Создание объявления о свободном доме, квартире, комнате или другом комфортном для проживания помещении занимает всего несколько минут. Однако сохраняет много времени тем, кто ищет убежища", – отметили инициаторы проекта.

Они отметили, что украинцы, которые ищут жилье, легко могут создать заявку на сайте, место им будет предоставляться бесплатно или цена будет эквивалентна стоимости коммунальных услуг.

"Мы призываем всех, кто сейчас находится в опасности, воспользоваться возможностью и обезопасить себя и своих родных. Распространяй информацию о проекте в социальных сетях и помогай тем, кто не может самостоятельно создать заявку или объявление. Сейчас нет чужих, кроме врага. Приюти своих!" – призвали авторы.

Подробности можно узнать на сайте prykhystok.in.ua и в Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ООН, с 24 февраля, когда российская оккупационная армия вторглась в Украину, страну покинули почти 2,7 млн человек. Миллионы украинцев уехали в западные области, спасаясь от обстрелов.

Теги: Украина, беженцы, переселенцы, жилье, убежище, война России против Украины, квартира
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