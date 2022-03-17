ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я здесь в плену". Российский миллиардер Фридман пожаловался, что из-за санкций не может оплачивать уборку дома в Лондоне и улететь в другую страну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михаил Фридман: Я не знаю, как жить. Я не знаю. Я действительно не знаю
Михаил Фридман: Я не знаю, как жить. Я не знаю. Я действительно не знаю
Фото: ЕРА

Миллиардер Михаил Фридман впервые после начала войны России против Украины и введения западных санкций дал интервью Bloomberg Businessweek. Он рассказал, что его банковские карты заблокированы, что квартира его родителей во Львове стала домом для переселенцев, а повлиять на решения президента России Владимира Путина он не может.

Издание напомнило, что Фридман разбогател на банковском деле и энергетике до прихода Путина к власти в России, родители бизнесмена – граждане Украины, и они до последнего времени жили во Львове. В день вторжения Фридман был в Москве, но сразу вернулся в Лондон, осудил войну России против Украины, однако воздержался от прямой критики Путина. Теперь бизнесмен считает, что приезжать в РФ ему опасно.

Фридман рассказал, что у него есть два месяца, чтобы оспорить санкции ЕС. У него есть израильский паспорт, но поехать в Израиль он не может, так как там у него нет недвижимости, а теперь нет и доступа к деньгам, чтобы ее купить. "Я здесь в плену", – заявил Фридман.

В интервью автору Forbes Стефани Бейкер он заявил, что не может оказать никакого влияния на президента России, и если западные страны, применившие санкции к представителям крупного российского бизнеса, считают, что эти меры помогут остановить войну, то они "ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего". 

Forbes пишет, что Фридман оказался в странном положении олигарха практически без наличных. 15 марта Великобритания ввела санкции против него, и последняя работающая банковская карта бизнесмена в этой стране была заморожена. Теперь он должен подавать заявку властям на каждую трату денег, и, вероятно, месячный лимит допустимых расходов составит около 2500 фунтов стерлингов (около $3300 тыс.), отмечает автор материала.

Фридман заявил, что пока не понимает, как ему оплачивать привычные расходы, например уборку дома. "Может, мне самому убраться в доме. Это нормально. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя людьми, но 35 лет спустя это неожиданно", – цитирует Forbes бизнесмена.

  Война России против Украины. Главное

Журналистка добавила, что Фридман не сравнивает свои "беды" с трагедией Украины.

"Моя проблема действительно ничто по сравнению с их проблемами", – сказал он в интервью. Бизнесмен сообщил, что квартира его родителей во Львове стала временным домом для 15 переселенцев.

Издание подчеркивает, что санкции против российских олигархов и их бизнесов оказались "неточным" оружием, так как, например, в США Фридман не под санкциями, в Штатах и ЕС его банк оказался под незначительными ограничениями. Другой бизнесмен, Алишер Усманов, потерял из-за санкций доступ к своей яхте и самолету, но лицензии его компаний в США продлены и они могут продолжать бизнес. А российский "Газпромбанк" вообще практически не пострадал – видимо, из-за его ключевой роли в торговле газом в Европе, предполагает Forbes.

Журналистка пишет, что Великобритания ввела санкции против Фридмана через несколько дней после ее встречи с ним.

"На этот раз он звонит мне без какой-либо очевидной причины, кроме как сказать, что дела ухудшаются. Он звучит растерянно. "Я не знаю, как жить, – говорит он мне. – Я не знаю. Я действительно не знаю", – заканчивает автор материал о российском бизнесмене.

Контекст:

Фридман родился во Львове в 1964 году, у него два гражданства – РФ и Израиля. Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд, он занимал 11 строчку в рейтинге самых богатых россиян.

Бизнесмен с партнерами владеет одним из крупнейших банков России – "Альфа-банком" и долей в украинском операторе мобильной связи "Киевстар". "Альфа-банк Украина" входит в десятку крупнейших банков Украины, это финансовое учреждение – часть группы  ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. 

28 февраля Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Фридмана. 

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Письмо Фридмана с осуждением российской агрессии было разослано сотрудникам инвестиционного холдинга LetterOne 25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Это мое частное письмо сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, оно стало публичным, чего я не предполагал. Это то, что я написал своим сотрудникам в Лондоне", – объяснил позже бизнесмен.

Татьяна РАЙДА
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Львов, Израиль, санкции, Лондон, Киевстар, бизнес, Михаил Фридман, Альфа-Банк, вторжение, Газпромбанк, война России против Украины, финансы, миллиардер, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
  "Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов
  "Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов
  "Русский военный корабль, иди на х...й". Дуэт TamerlanAlena записал повстанческую песню. Видео
  "Русский военный корабль, иди на х...й". Дуэт TamerlanAlena записал повстанческую песню. Видео
"Не могу видеть умирающих детей, бомбы, которые попадают в больницу". Андрей Шевченко заявил, что примет украинских беженцев в своем доме
"Не могу видеть умирающих детей, бомбы, которые попадают в больницу". Андрей Шевченко заявил, что примет украинских беженцев в своем доме
Maruv заявила российскому глянцу, что "принимает жизнь в эпоху перемен". Никитюк пригласила ее посетить разрушенный оккупантами родной Харьков
Maruv заявила российскому глянцу, что "принимает жизнь в эпоху перемен". Никитюк пригласила ее посетить разрушенный оккупантами родной Харьков
"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина
"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина
Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!
Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!
Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале
Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале
  "Мы обязательно победим. Ради наших детей". "Жадан і Собаки" с группой "Вертеп" посвятили украинским детям песню. Видео
  "Мы обязательно победим. Ради наших детей". "Жадан і Собаки" с группой "Вертеп" посвятили украинским детям песню. Видео
  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца
  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (61531)
2
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео (31447)
3
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (28826)
4
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (22891)
5
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео (22258)
6
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (19165)
7
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (18833)
8
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности (15101)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS