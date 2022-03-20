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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Известные украинские евреи призвали правительство Израиля упразднить дополнительные ограничения на въезд украинцев

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Израильским чиновникам напомнили, что украинцы спасали евреев во время Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам
Израильским чиновникам напомнили, что украинцы спасали евреев во время Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам
Фото: depositphotos.com

85 известных украинских евреев обратились к правительству и Кнессету Израиля с призывом отменить квотирование количества беженцев из Украины и дополнительные процедуры, усложняющие въезд украинцев. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на текст заявления.

В письме отмечается, что введенные Израилем дополнительные процедуры, которые усложнили въезд в страну для украинцев, и квотирование количества беженцев повлекли за собой волну критики в украинском обществе.

"На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина встала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с удивлением и возмущением обращаются к нам по поводу упомянутых решений Израиля", – говорится в письме.

Израильским чиновникам также напомнили, что украинцы спасали евреев во время Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам.

"Сегодня таких украинцев-праведников в Украине насчитывается около 2700 человек", – отмечается в письме.

Известные украинские евреи подчеркнули, что в ситуации войны закрывать двери перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения – крайне негуманно, и призвали правительство Израиля отменить принятые ограничения.

В то же время подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию.

Письмо подписали уже 85 человек, представляющих культурную, научную, политическую и деловую элиту Украины. Среди подписантов: бизнесмен Андрей Адамовский, сопрезидент ВААД Украины Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиаменеджер, владелец "РБК-Украина" Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, бизнесмен Евгений Червоненко, телеведущий Савик Шустер, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Израиль 13 марта установил новые правила въезда в страну для украинцев – теперь для этого необходимо получить электронное разрешение от МВД страны.

Кроме того, установлена квота для 5 тыс. граждан Украины, которые смогут въехать в страну. В украинском посольстве отметили, что часть этой квоты Израиль уже принял.

В то же время существуют приоритетные категории лиц, которые могут въехать в страну: это родственники израильтян, новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни. 

Глава МВД Израиля Айелет Шакед уточняла 13 марта на пресс-конференции, что на родственников граждан Израиля введенная квота на въезд не распространяется, сообщало NEWSru.co.il. "Те, у кого имеется родственник в Израиле, и этот родственник гарантирует, что гости будут находиться в течение месяца-двух у него, – они смогут въехать в Израиль без учета установленной квоты", – заявила Шакед. Она подчеркнула, что Израиль по-прежнему считает своей главной задачей прием евреев и тех, кто имеет право на репатриацию. 

Киев считает новые правила въезда украинцев в Израиль, направленные на ограничение приема украинцев, недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Теги: Григорий Суркис, Израиль, Савик Шустер, Холокост, Иосиф Зисельс, Игорь Суркис, беженцы, Евгений Червоненко, Борис Ложкин, Евгений Комаровский, евреи, украинцы, Михаил Радуцкий, Гарик Корогодский, война России против Украины, квоты, Андрей Адамовский, Кнессет, Андрей Ставницер
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