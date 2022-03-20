Известные украинские евреи призвали правительство Израиля упразднить дополнительные ограничения на въезд украинцев

Израильским чиновникам напомнили, что украинцы спасали евреев во время Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам Фото: depositphotos.com

В письме отмечается, что введенные Израилем дополнительные процедуры, которые усложнили въезд в страну для украинцев, и квотирование количества беженцев повлекли за собой волну критики в украинском обществе.

"На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина встала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с удивлением и возмущением обращаются к нам по поводу упомянутых решений Израиля", – говорится в письме.

Израильским чиновникам также напомнили, что украинцы спасали евреев во время Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам.

"Сегодня таких украинцев-праведников в Украине насчитывается около 2700 человек", – отмечается в письме.

Известные украинские евреи подчеркнули, что в ситуации войны закрывать двери перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения – крайне негуманно, и призвали правительство Израиля отменить принятые ограничения.

В то же время подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию.

Письмо подписали уже 85 человек, представляющих культурную, научную, политическую и деловую элиту Украины. Среди подписантов: бизнесмен Андрей Адамовский, сопрезидент ВААД Украины Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиаменеджер, владелец "РБК-Украина" Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, бизнесмен Евгений Червоненко, телеведущий Савик Шустер, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.

Фото: depositphotos.com



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