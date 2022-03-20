Известные украинские евреи призвали правительство Израиля упразднить дополнительные ограничения на въезд украинцев

В письме отмечается, что введенные Израилем дополнительные процедуры, которые усложнили въезд в страну для украинцев, и квотирование количества беженцев повлекли за собой волну критики в украинском обществе.
"На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина встала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с удивлением и возмущением обращаются к нам по поводу упомянутых решений Израиля", – говорится в письме.
Израильским чиновникам также напомнили, что украинцы спасали евреев во время Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам.
"Сегодня таких украинцев-праведников в Украине насчитывается около 2700 человек", – отмечается в письме.
Известные украинские евреи подчеркнули, что в ситуации войны закрывать двери перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения – крайне негуманно, и призвали правительство Израиля отменить принятые ограничения.
В то же время подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию.
Письмо подписали уже 85 человек, представляющих культурную, научную, политическую и деловую элиту Украины. Среди подписантов: бизнесмен Андрей Адамовский, сопрезидент ВААД Украины Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиаменеджер, владелец "РБК-Украина" Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, бизнесмен Евгений Червоненко, телеведущий Савик Шустер, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.
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Израиль 13 марта установил новые правила въезда в страну для украинцев – теперь для этого необходимо получить электронное разрешение от МВД страны.
Кроме того, установлена квота для 5 тыс. граждан Украины, которые смогут въехать в страну. В украинском посольстве отметили, что часть этой квоты Израиль уже принял.
В то же время существуют приоритетные категории лиц, которые могут въехать в страну: это родственники израильтян, новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни.
Глава МВД Израиля Айелет Шакед уточняла 13 марта на пресс-конференции, что на родственников граждан Израиля введенная квота на въезд не распространяется, сообщало NEWSru.co.il. "Те, у кого имеется родственник в Израиле, и этот родственник гарантирует, что гости будут находиться в течение месяца-двух у него, – они смогут въехать в Израиль без учета установленной квоты", – заявила Шакед. Она подчеркнула, что Израиль по-прежнему считает своей главной задачей прием евреев и тех, кто имеет право на репатриацию.
Киев считает новые правила въезда украинцев в Израиль, направленные на ограничение приема украинцев, недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.