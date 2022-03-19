Глава МИД Великобритании считает, что РФ использует переговоры с Украиной, чтобы перегруппировать войска

Трасс: Если страна серьезно относится к переговорам, она не будет без разбора бомбить мирных жителей в этот день Фото: EPA

Глава МИД сказала, что к этим переговорам относится скептически и воспринимает их как часть "российской игры". Министр также считает, что РФ использует их, чтобы перегруппироваться.

По словам Трасс, "если страна серьезно относится к переговорам, она не будет без разбора бомбить мирных жителей в этот день".

Она также полагает, что президент РФ Владимир Путин будет прибегать к "все худшим и худшим методам", поскольку его планы на вторжение в Украину дали сбои.