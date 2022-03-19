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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанчук допустил изменение Конституции в части курса Украины в НАТО по итогам переговоров

Стефанчук: Мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе, и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению
Стефанчук: Мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе, и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению
Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины по итогам переговоров с Россией о прекращении войны. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" 18 марта, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем довольно высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будет менять Конституцию в этой части", – сказал спикер Рады.

Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы по результатам этих договоренностей "прежде всего мы возобновили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства".

"Поэтому мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе, и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению", – добавил Стефанчук.

Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский обратил внимание, что пока в стране идет война, курс на НАТО нельзя изъять из Конституции, сообщает "РБК-Украина".

"Это достаточно сложная процедура внесения изменений – две сессии Верховной Рады, заключение КСУ, и также необходимо помнить, что в условиях военного положения Конституция не может быть изменена, это норма самой Конституции", – отметил он.

При этом он признал, что если от закрепления в Конституции нейтрального статуса страны с "железобетонными юридически выверенными гарантиями безопасности" будет восстановлена территориальная целостность и станет возможным остановить войну и спасти тысячи жизней, то это может быть предметом переговоров на международном уровне.

"Но, безусловно, с гарантиями, что повторения того, что мы сейчас имеем, больше не будет", – добавил Вениславский.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил Зеленский 1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину.

"Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал глава государства.

Зеленский ожидает от НАТО гарантий территориальной целостности и неприкосновенности границ.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.

Теги: конституция, НАТО, переговоры, война России против Украины, изменения в Конституцию, Руслан Стефанчук, Федор Вениславский
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