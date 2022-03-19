Стефанчук допустил изменение Конституции в части курса Украины в НАТО по итогам переговоров

Стефанчук: Мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе, и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению Фото: rada.gov.ua

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем довольно высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будет менять Конституцию в этой части", – сказал спикер Рады.

Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы по результатам этих договоренностей "прежде всего мы возобновили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства".

"Поэтому мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе, и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению", – добавил Стефанчук.

Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский обратил внимание, что пока в стране идет война, курс на НАТО нельзя изъять из Конституции, сообщает "РБК-Украина".

"Это достаточно сложная процедура внесения изменений – две сессии Верховной Рады, заключение КСУ, и также необходимо помнить, что в условиях военного положения Конституция не может быть изменена, это норма самой Конституции", – отметил он.

При этом он признал, что если от закрепления в Конституции нейтрального статуса страны с "железобетонными юридически выверенными гарантиями безопасности" будет восстановлена территориальная целостность и станет возможным остановить войну и спасти тысячи жизней, то это может быть предметом переговоров на международном уровне.

"Но, безусловно, с гарантиями, что повторения того, что мы сейчас имеем, больше не будет", – добавил Вениславский.