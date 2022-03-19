Зеленский: Хочу, чтобы меня услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить

"Переговоры о мире, безопасности для нас, для Украины, – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок. Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это в интересах не только Украины, но и самой России.

"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что войну нужно заканчивать.

"Предложения Украины – на столе", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)