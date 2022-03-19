Зеленский: Хочу, чтобы меня услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить

"Переговоры о мире, безопасности для нас, для Украины, – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок. Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения", – сказал Зеленский.
Он отметил, что это в интересах не только Украины, но и самой России.
"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что войну нужно заканчивать.
"Предложения Украины – на столе", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".
Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования. По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.
Украинская сторона настаивает на личной встрече Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".