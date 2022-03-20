"Никаких компромиссов". Зеленский прокомментировал требования России на переговорах с Украиной

Журналист спросил главу Украинского государства, что он думает о требованиях президента РФ Владимира Путина признать Крым частью России, "независимость" ОРДЛО и отказаться от членства в НАТО.
Зеленский ответил, что "никаких компромиссов" по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины не планируется.
Он подчеркнул, что после вторжения России оккупантов украинский народ встречал не букетами цветов, а "с оружием в руках".
Президент Украины в очередной раз подтвердил готовность провести переговоры с Путиным. По словам Зеленского, он готов к таким переговорам уже два года и, если на нынешнем этапе попытки переговоров потерпят неудачу, речь может идти о Третьей мировой войне.
Зеленский считает, что без переговоров закончить войну России против Украины не удастся.
Война России против Украины. Главное
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".
Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования. По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.
Украинская сторона настаивает на личной встрече Зеленского и Путина. Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".
17 марта "президент Беларуси" Александр Лукашенко заявил, что российская делегация на переговорах с украинской пытается договориться о превращении Украины фактически во вторую Беларусь "с определенными нюансами".