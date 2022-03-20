"Никаких компромиссов". Зеленский прокомментировал требования России на переговорах с Украиной

Зеленский подчеркнул, что украинцы встречают оккупантов не с букетами цветов Фото: ЕРА

Журналист спросил главу Украинского государства, что он думает о требованиях президента РФ Владимира Путина признать Крым частью России, "независимость" ОРДЛО и отказаться от членства в НАТО.

Зеленский ответил, что "никаких компромиссов" по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины не планируется.

Он подчеркнул, что после вторжения России оккупантов украинский народ встречал не букетами цветов, а "с оружием в руках".

Президент Украины в очередной раз подтвердил готовность провести переговоры с Путиным. По словам Зеленского, он готов к таким переговорам уже два года и, если на нынешнем этапе попытки переговоров потерпят неудачу, речь может идти о Третьей мировой войне.

Зеленский считает, что без переговоров закончить войну России против Украины не удастся.

Война России против Украины. Главное

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".