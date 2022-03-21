ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Словения возвращает своих дипломатов в Киев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Янша на прошлой неделе вместе с чешским и польским коллегой посетил Киев
Янша на прошлой неделе вместе с чешским и польским коллегой посетил Киев
Фото: EPA

Вскоре Словения вернет своих дипломатов в Киев, сообщил 20 марта в Twitter премьер-министр Словении Янез Янша.

"Словения скоро отправит своих дипломатов в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы ЕС cделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", – написал он. 

Как отметил телеканал Nova24TV, посол Словении Томаж Менцин и другой дипломатический персонал покинули Киев после нападения России на Украину, сейчас помещение посольства в столице Украины пустует. 

На прошлой неделе Янша сказал телеканалу, что украинцы пострадали от того, что из Киева уехали почти все дипломаты. Он подчеркнул, что дипломатия  – "это не только участие в банкетах", но и разрешение кризисных и, при необходимости, военных ситуаций. 

17 марта премьер сказал в эфире RTV Slovenija, что сейчас в Киеве остаются только послы Польши и Ватикана Бартош Цихоцкий и Висвалдас Кулбокас.

"Если во всем ЕС нет кого-то в дипломатическом корпусе, кто был бы хотя бы таким же храбрым, как посол Ватикана, то мы недостойны дипломатии",  заявил Янша.

Цихоцкий иногда публикует в Twitter видео и фотографии из Киева. Кулбокас активно не ведет страницы в соцсетях. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Большинство иностранных дипломатов покинули Киев еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля. Некоторые посольства продолжили работу в городах на западе Украины, другие страны эвакуировали своей персонал за границу (например, американские дипломаты ночуют в Польше, но приезжают на работу во Львов). 

15 марта Янша вместе с премьер-министром и вице-премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и Ярославом Качиньским, а также премьер-министром Чехии Петром Фиалой посетил КиевМоравецкий сообщил, что идея приехать в Украину принадлежит Янше. Это был первый визит такого высокого уровня в Украину после нападения РФ. Он был согласован с лидерами Евросоюза и НАТО.

Янша заявил, что война в Украине заставила Европейский союз "проснуться". "Чтобы стать более сплоченными, чем когда-либо раньше. В поддержку Украины. Это благодаря их смелости. Единству. Жертвенности. Сейчас, когда мы говорим о ценностях, на всем европейском континенте нет ни одной страны, которая была бы более европейской, чем Украина. Ваша борьба – это наша борьба, и вместе мы победим", – заявил премьер Словении во время визита в Украину. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Украина, Польша, Ватикан, агрессия, Словения, дипломатические отношения, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, Бартош Цихоцкий, Янез Янша
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
"Эй, Путин, в Одессе вы обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида" (68878)
2
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (42504)
3
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста (37051)
4
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину (24225)
5
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (23689)
6
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (21903)
7
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (20796)
8
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022" (15182)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS