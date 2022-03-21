Словения возвращает своих дипломатов в Киев

"Словения скоро отправит своих дипломатов в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы ЕС cделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", – написал он.
Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. * needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24— Janez Janša (@JJansaSDS) March 20, 2022
Как отметил телеканал Nova24TV, посол Словении Томаж Менцин и другой дипломатический персонал покинули Киев после нападения России на Украину, сейчас помещение посольства в столице Украины пустует.
На прошлой неделе Янша сказал телеканалу, что украинцы пострадали от того, что из Киева уехали почти все дипломаты. Он подчеркнул, что дипломатия – "это не только участие в банкетах", но и разрешение кризисных и, при необходимости, военных ситуаций.
17 марта премьер сказал в эфире RTV Slovenija, что сейчас в Киеве остаются только послы Польши и Ватикана Бартош Цихоцкий и Висвалдас Кулбокас.
"Если во всем ЕС нет кого-то в дипломатическом корпусе, кто был бы хотя бы таким же храбрым, как посол Ватикана, то мы недостойны дипломатии", – заявил Янша.
Цихоцкий иногда публикует в Twitter видео и фотографии из Киева. Кулбокас активно не ведет страницы в соцсетях.
Зі святом, жінкі Києва! pic.twitter.com/ipufcrJxSQ— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) March 8, 2022
Dopóki s * ludzie gotowi wozi * pomoc dla dzieci * cego szpitala onkologicznego w Kijowie ze * winouj * cia, Dobro nie ulegnie.— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) March 11, 2022
Chwa * a Bohaterom! * pic.twitter.com/GxK4VPlrJ4
Мяу, Київ! pic.twitter.com/vhpCBw9zcz— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) March 20, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Большинство иностранных дипломатов покинули Киев еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля. Некоторые посольства продолжили работу в городах на западе Украины, другие страны эвакуировали своей персонал за границу (например, американские дипломаты ночуют в Польше, но приезжают на работу во Львов).
15 марта Янша вместе с премьер-министром и вице-премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и Ярославом Качиньским, а также премьер-министром Чехии Петром Фиалой посетил Киев. Моравецкий сообщил, что идея приехать в Украину принадлежит Янше. Это был первый визит такого высокого уровня в Украину после нападения РФ. Он был согласован с лидерами Евросоюза и НАТО.
Янша заявил, что война в Украине заставила Европейский союз "проснуться". "Чтобы стать более сплоченными, чем когда-либо раньше. В поддержку Украины. Это благодаря их смелости. Единству. Жертвенности. Сейчас, когда мы говорим о ценностях, на всем европейском континенте нет ни одной страны, которая была бы более европейской, чем Украина. Ваша борьба – это наша борьба, и вместе мы победим", – заявил премьер Словении во время визита в Украину.