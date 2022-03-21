Словения возвращает своих дипломатов в Киев

"Словения скоро отправит своих дипломатов в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы ЕС cделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", – написал он.

Как отметил телеканал Nova24TV, посол Словении Томаж Менцин и другой дипломатический персонал покинули Киев после нападения России на Украину, сейчас помещение посольства в столице Украины пустует.

На прошлой неделе Янша сказал телеканалу, что украинцы пострадали от того, что из Киева уехали почти все дипломаты. Он подчеркнул, что дипломатия – "это не только участие в банкетах", но и разрешение кризисных и, при необходимости, военных ситуаций.

17 марта премьер сказал в эфире RTV Slovenija, что сейчас в Киеве остаются только послы Польши и Ватикана Бартош Цихоцкий и Висвалдас Кулбокас.

"Если во всем ЕС нет кого-то в дипломатическом корпусе, кто был бы хотя бы таким же храбрым, как посол Ватикана, то мы недостойны дипломатии", – заявил Янша.

Цихоцкий иногда публикует в Twitter видео и фотографии из Киева. Кулбокас активно не ведет страницы в соцсетях.

Dopóki s * ludzie gotowi wozi * pomoc dla dzieci * cego szpitala onkologicznego w Kijowie ze * winouj * cia, Dobro nie ulegnie.

Chwa * a Bohaterom! * pic.twitter.com/GxK4VPlrJ4 — Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) March 11, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)