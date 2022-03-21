Оккупанты потеряли 15 тыс. человек личного состава – Генштаб ВСУ

Другие потери составили:

танки – 498;

боевые бронированные машины ‒ 1535;

артиллерийские системы – 240;

РСЗО – 80;

средства ПВО – 45;

самолеты – 97;

вертолеты – 121;

автомобильная техника – 969;

корабли/катера – 3;

цистерны с горюче-смазочными материалами – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24;

специальная техника – 13.

В Генштабе отмечают, что эти данные неточные, так как подсчет потерь усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)